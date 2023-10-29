柯文哲韓國瑜被罵當選！賴清德選總統「扶龍王」王世堅尬笑不敢譙
由李霈瑜（大霈）、視網膜主持的公視節目《哈囉！你給問嗎？》，集合國小到高中10多位「最萌提問團」，對政治人物犀利提問。首集邀請到人稱罵誰誰就會紅的「扶龍王」台北市議員王世堅，被小朋友問道：「柯文哲、韓國瑜、馬英九，被你罵完之後都當選了，現在黨內賴清德準備選總統，他有什麼值得給你罵的地方？」王世堅現場直接尬笑。
記者黃雅琪／綜合報導
《哈囉！你給問嗎？》首週有3位來賓，分別是正在台北大同士林選區競逐立委席次的民進黨王世堅、國民黨游淑慧，前時代力量主席黃國昌也受邀上節目。首集在金鐘獎前夕錄影，網路上瘋傳是「扶龍王」、「罵誰誰就會紅」的台北市議員王世堅，被大霈要求：「我們兩個想要拿金鐘，議員可不可罵罵我們？」王世堅比劃手勢說：「好，我會把它列入我的行程表裡面！」讓現場學子笑翻。
而游淑慧在節目上被問到：「您跟高嘉瑜如果今天一起唱歌的話，誰會贏？」游淑慧直說：「如果高嘉瑜不要（假）裝（唱歌）難聽的話」，讓大霈、視網膜異口同聲問：「她有裝難聽？」游淑慧說：「是啊！她本人唱歌不難聽啊」，讓視網膜忍不住喊：「妳爆料了！」大霈也笑說：「議員這句話，2300萬人都驚呆了。」《哈囉！你給問嗎？》將於10月30日起，每週一至三中午12點上架「公視＋」，並於當晚9點在公視頻道電視首播。