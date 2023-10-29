「雄大會」讓愛傳出去　育幼院孩童歡渡萬聖節

當全台忙萬聖節活動，興高彩烈之際，由高雄13所大學校友會組成的「高雄市大學校友會聯合會（雄大會）」，也正默默行善，在雄大會的安排，六龜育幼院孩童來到高雄市區一日遊，總會長陳昌宗表示，社會上很多弱勢家庭的孩童，需要的是大人的關心與陪伴，雄大會每年的公益活動，希望讓愛傳出去。
記者郭凱杰／高雄報導
今年在總會長陳昌宗帶領下， 特別安排六龜育幼院13位小學生，到高雄市區參訪，期盼藉由寓教於樂的方式，提供弱勢學生更多資源，啟發生命無限可能，義守大學校友會也贊助經費協辦，活動有趣熱鬧。
六龜育幼院的小朋友在這個萬聖節的假日中有的第一次逛書局，有的第一次看3D立體電影，還有的第一次吃麥當勞，在雄大會的安排育幼院孩童渡過一個充滿愛的萬聖節。孩童帶著滿滿的雄大會愛心，約定明年再見。
育幼院小朋友首站先到科工館，觀看3D電影，中午在漫漫花時間餐廳享用義大利麵，下午則在郵政博物館高雄館參觀，並到角落有貓餐廳擼貓，緊接到大立百貨的蔦屋書局，由每位小朋友自己挑選喜歡的書或文具，雄大會負責結帳，最後是到麥當勞，小朋友享用漢堡。
雄大會是在2016年，由高市各大學校友會一起發動成立，成員來自高市各大學校友會精英，也是各校聯繫交流的平台，雄大會每年推出公益活動，就是希望結合雄大會力量，提供弱勢家庭或學生援助。