疑防六四重演！中國限制李克強哀悼活動　擬以「正國級」規格下葬

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不過《香港01》詳細比較李克強與李鵬的訃聞內容，認為還是能看出官方看待兩人的態度差異。李鵬訃聞中用了許多開創者、領導人、發揮重要作用等措辭；相較之下，李克強的訃聞則是偏向列出實際事蹟，著重在強調他「真抓實幹」的穩健。
李克強遺體在其病逝後已從上海醫院送至機場，並由專機送到北京西郊機場，並被運抵中國人民解放軍總醫院停放。港媒《星島網》披露，李克強的遺體離開上海的醫院時，醫院有不少院內人員齊聚送行，載著李克強遺體的車隊在北京街頭經過時，不少市民也安靜地肅立送行或按笛致敬，惟大量警力被安排嚴格進行交通管制與秩序維護。
《星島網》稱，預計在11月3日週五，李克強遺體將在北京八寶山公墓火化，這也是比照中國國務院已故總理李鵬的「正國級」規格，屆時中國重要場所、邊境口岸、港澳特區與中國駐外使館，都得降半旗致哀，包括中國官方在內的全體政治局常委也將出席。
值得注意的是，中共當局對於李克強去世後的悼念行動展現高度控管，在官方媒體上李克強的死訊幾乎刻意被淡化了，微博等社群平台上搜尋「李克強」更是只能見到官方認證的內容，換成其他關鍵字如「合肥紅星」才能看見各類悼念PO文。
不僅如此，中國官方還規定，直到11月3日全國禁止舉行公開活動，大學社團活動全部取消，許多大學也收到命令禁止聚集悼念，此舉被認為是北京當局為了預防六四事件再度發生，因此預防聚眾悼念李克強。
中共當局目前只允許民眾前往李克強位於安徽合肥市的故居獻花悼念，但有許多大學生在微博反映，取消社團活動的消息也被禁止在群組之間傳播，也有學生認為這種管制不像領導逝世後的「禁娛」限令，反倒像是擔心學生聚集。
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