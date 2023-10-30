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體驗差？日節目來台夾娃娃直呼「動手腳」　矢板明夫：有改善空間

▲日本綜藝節目到台灣士林夜市出外景，順便體驗了夾娃娃，沒想到節目組實測200多次僅成功4次。（圖／翻攝自推特）
▲日本綜藝節目到台灣士林夜市出外景，順便體驗了夾娃娃，沒想到節目組實測200多次僅成功4次。（圖／翻攝自推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近年來，台灣掀起了一股夾娃娃熱潮，夾娃娃機店林立，密集度不亞於便利商店，除了玩偶外，還能夾各式日常用品、科技產品。然而想要夾到物品的難度卻不低，還有日本綜藝節目來台實測挑戰夾娃娃機，但是超低的報酬率也讓主持人忍不住吐槽。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，雖然台灣夾娃娃機「夾不到娃娃」這件事對於住台灣的日本人來說是常識，但台灣夾娃娃機店給人體驗不是很好，仍有改善空間。

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矢板明夫29日在臉書上發文，指出近來日本《富士電視台》的一檔綜藝節目《打開吧！潘朵拉的盒子 》，來台灣挑戰夾娃娃機，但是夾了200次「才中4次」，超低投資報酬率，也讓節目主持人忍不住吐槽「夾娃娃機是台灣夜市的最黑暗的一面」。

文中提到，該節目主持人、知名諧星山崎弘透露，會選定來台拍攝夾娃娃機主題，是因爲他曾全家來台灣旅遊，但挑戰夾娃娃機卻「什麼都沒有夾到」，害女兒哭得好傷心，於是他便帶著攝影團隊，專程來士林夜市挑戰台灣的夾娃娃機。不過三名主持人輪番上陣，不管怎麼嘗試，不是爪子到不了動口就自動鬆開，甚至還會在抓起後，往「洞口反方向」甩爪內丟，讓主持人當場直呼「這絕對是做了手腳吧？！」

相較於主持人傻眼，矢板明夫在文中表示，台灣夾娃娃機「夾不到娃娃」這件事，對住台灣的日本人來說，已經是常識。

矢板明夫表示，自己在日本偶爾也會玩夾娃娃機，只要事先仔細觀察娃娃身下的空隙、計算插入爪子的角度、按鈕的時機等等，雖然成功率不高，可是一旦夾到，會有很高的滿足感。「但是台灣的夾娃娃機非常不一樣。」

矢板明夫指出，在台灣的夾娃娃，即使抓到了，爪子也不會幫你把娃娃送到洞口，而是很快就鬆開；有時會把娃娃甩到更遠處，讓人覺得有被欺騙、被羞辱的感；「而且，夾出來的娃娃很多是日本動漫的人物，經常是盜版的，做得非常粗糙。」

不過矢板明夫也提到，台灣的夾娃娃機基本上每次10塊錢，比日本便宜很多，而且多次夾不中的話，機器還會給「保夾」的機會。「與其說是夾娃娃的遊戲機，更像一款娃娃的『自動販賣機」』。」

矢板明夫在文中引述報導指出，台灣的娃娃機店的數量已經超過一萬間，成為了一大產業。說是台灣政府為了防止有人利用夾娃娃機的獎品，進行變相賭博行為，制定了很多規定，才使全台灣的夾娃娃店的機器幾乎都一模一樣。

但最後，矢板明夫表示，「說句老實話，台灣的夾娃娃店，論環境、機器的操作、景品的內容，給人的體驗都不是很好。台灣要發展觀光業，在這些地方可能還有很多改善的空間。」

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