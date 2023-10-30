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蘋果第二場秋季發表會倒數！推測聚焦M3晶片、iMac大更新等4亮點

▲蘋果公司於24日突然宣布，將在台灣時間10月31日上午8點以線上形式舉行秋季新品發表會。（圖／翻攝官網）
▲蘋果公司於24日突然宣布，將在台灣時間10月31日上午8點以線上形式舉行秋季新品發表會。（圖／翻攝官網）

記者鄭妤安／台北報導

市場與外媒原先預期蘋果公司（Apple）不會舉辦2023年10月秋季新品發表會活動，要待2024年才會推出有重大改版的iPad和Mac系列產品。蘋果卻在24日突然宣布，將在台灣時間10月31日上午8點以線上形式舉行秋季新品發表會，以「Scary fast」作為主題，引發外媒推測，將在發表會上推出Mac新品與Apple M3晶片處理器。

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蘋果於今年1月份推出M2晶片的升級版「M2 Pro」及「M2 Max」晶片，此次秋季發佈會主題「Scary fast」，似乎暗示著新一代M3晶片即將推出。M3晶片是首款3奈米的處理器，第一批受益者則預估包括13吋MacBook Air、15吋MacBook Air、13吋MacBook Pro、Mac mini、24吋iMac，以及iPad Pro。

通常蘋果不會在發表會前透露即將發表的產品與內容，不過，根據《彭博社》記者報導預測，13吋和15吋新款MacBook Air仍在開發中，Mac mini和Mac Studio新品也至少要等到明（2024）年，而配備M3晶片的13吋、14吋、16吋MacBook Pro將成為本周發布會的最大亮點，不過在外型上推測不會有太大的變化。

更令人期待的是，上一代iMac的發布時間為2021年4月，兩年期間，蘋果雖陸續推出M2、M2 Max、M2 Ultra版本的Mac系列產品，iMac卻仍停留在M1版本，始終未有更新動作，外媒推測，此次蘋果推出的全新iMac，將跳過M2晶片，直接升級成M3版本，若真如外媒預測所言，整體性能將加倍超越上一代，非常符合蘋果「Scary fast」的發表會主題。

此外，法人看好，M3晶片將是繼高階iPhone 15新機搭載的最新A17處理器之後，台積電的重要3奈米大單，有助公司下半年營運，搭載M3晶片產品即將推出，台積電本週股價也成市場關注焦點。

在新款iPad系列機型方面，過去就有傳言表示，蘋果想要開發一款更大尺寸iPad，不過可能不會在這次發表會上看到，此次iPad亮點預估將聚焦在iPad Pro採用OLED螢幕的全新設計，而Pad mini、iPad Air則會有例行性更新，可能變化不大。

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