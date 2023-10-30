周一開工！全家咖啡第2杯9元、寄杯限今天　7-11大杯美式買1送1

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📍APP｜限10月30日．10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即起至10月31日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯焙烤榛果風味拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾中杯精品燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）
◾特大杯燕麥奶茶第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）
◾大杯／中杯燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75／65元、特價56／49元）
📍APP｜即起至10月31日
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾冰燕麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾一顆青檸檬／一顆檸檬紅8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾中杯精品美式6杯333元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃糖焦糖風味瑪奇朵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡，任選9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵6杯333元，6.9折（原價80元、特價56元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月1日起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡星巴克
「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗」進入尾聲，活動至10月31日，可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，獲得「好友分享」買一送一優惠券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日是11月2日。
🔍ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗（點此連結）