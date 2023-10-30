LOL世界賽8強對戰出爐！LPL、LCK囊括7名額　賽程、戰況懶人包

周一開工！全家咖啡第2杯9元、寄杯限今天　7-11大杯美式買1送1

▲超商萬聖節、雙11咖啡促銷齊發，7-11大杯美式買一送一，全家限今天單品咖啡第2杯9元，且可線上寄杯。（圖／業者提供）
▲超商萬聖節、雙11咖啡促銷齊發，7-11大杯美式買一送一，全家限今天單品咖啡第2杯9元，且可線上寄杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

萬聖節派對六日狂歡，相比之下周一開工很疲憊，超商提神咖啡喝起來。7-11目前有萬聖節、國際燕麥日好康；全家限今（30）天單品咖啡第2杯9元；萊爾富則搶先公布雙11咖啡優惠，比買一送一半價還划算；星巴克中獎率逼近100%的買一送一優惠券進入尾聲，《NOWnews》整理咖啡優惠一次看。

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🟡全家

📍APP｜限10月30日．10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家大杯單品拿鐵2杯119元，相當於5.4折。（圖／手機截圖）
▲全家大杯單品拿鐵2杯119元，相當於5.4折。（圖／手機截圖）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至10月31日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

◾大杯焙烤榛果風味拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

◾珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）

◾香鑽水果茶買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾大杯黑糖珍珠燕麥奶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）

◾中杯精品燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）

◾特大杯燕麥奶茶第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）

◾大杯／中杯燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75／65元、特價56／49元）

📍APP｜即起至10月31日
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）

◾精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）

◾冰黑糖珍珠燕麥奶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）

◾冰燕麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）

◾一顆青檸檬／一顆檸檬紅8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）

◾中杯精品美式6杯333元，6.9折（原價80元、特價56元）

◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）

◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃糖焦糖風味瑪奇朵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡，任選9杯333元，6.7折（原價55元、特價37元）

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵6杯333元，6.9折（原價80元、特價56元）

▲7-11萬聖節。（圖／7-11提供）
▲7-11萬聖節檔期線上寄杯有多杯組333元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍APP｜11月1日起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）

▲迎戰雙11購物節到來，萊爾富推出美式50杯、拿鐵咖啡35杯以及蜂蜜風味拿鐵25杯，同品項任一組合只要1111元
▲萊爾富祭出雙11咖啡「美式50杯1111元」，比買一送一5折還划算。（圖／業者提供）
🟡星巴克
ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗」進入尾聲，活動至10月31日，可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，獲得「好友分享」買一送一優惠券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日是11月2日。

🔍ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗（點此連結）

▲星巴克數位體驗。（圖／手機截圖）
▲星巴克數位體驗可透過臉書、LINE、Google登入，至少3次抽獎機會必中買一送一優惠券。（圖／手機截圖）

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