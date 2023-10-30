「無卡分期貸款」詐騙案！3C店老闆裁定收押禁見、業務員限制住居
台中檢調介入偵辦「無卡分期貸款」詐騙案，有多名大學生受害，涉及上千萬金額，本月28日，檢調拘提3C店林姓負責人、林姓業務及紀姓員工到案，林姓負責人否認涉案，3人被依詐欺罪移送台中地檢署，檢方複訊後，認為2名林姓犯嫌涉犯加重詐欺罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押，並諭令紀姓員工以8萬元交保。台中地院29日深夜，裁定3C店老闆收押禁見，林姓業務員限制住居。
記者林盈君／綜合報導
據了解，中部地區多所大學，傳出多名學生遭「無卡分期貸款」詐騙，佯稱「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，就可獲取5000元，且期貸款會由業者全額繳納，介紹朋友可抽取2000元至4000元介紹費。但之後受害學生不但沒拿到3C產品，甚至接到債權公司催繳通知，無辜背上龐大債務，目前共有68人受害。
案經台中地檢署指揮偵辦，拘提34歲的3C店林姓業者、27歲的林姓業務及紀姓員工到案，查扣手機22支、電腦3台、現金58萬元、存摺18本、3C產品購買合約書等證物。檢方複訊後，認為林姓業者、林姓業務犯嫌重大，且說詞反覆不一致，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲押，台中地院29日深夜，裁定3C店老闆收押禁見，林姓業務員限制住居。