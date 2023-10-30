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「無卡分期貸款」詐騙案！3C店老闆裁定收押禁見、業務員限制住居

▲「無卡分期貸款詐騙」流竄進中部校園，有多所大學、上百名學生因此受害，台中檢調介入偵辦，28日拘提3C店負責人林柏均與其林姓員工到案。（圖／民眾提供）
▲「無卡分期貸款詐騙」流竄進中部校園，有多所大學、上百名學生因此受害，台中檢調介入偵辦，28日拘提3C店負責人林柏均與其林姓員工到案。（圖／民眾提供）

記者林盈君／綜合報導

台中檢調介入偵辦「無卡分期貸款」詐騙案，有多名大學生受害，涉及上千萬金額，本月28日，檢調拘提3C店林姓負責人、林姓業務及紀姓員工到案，林姓負責人否認涉案，3人被依詐欺罪移送台中地檢署，檢方複訊後，認為2名林姓犯嫌涉犯加重詐欺罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押，並諭令紀姓員工以8萬元交保。台中地院29日深夜，裁定3C店老闆收押禁見，林姓業務員限制住居。

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▲中市警方偵辦無卡分期詐騙大學生案，起獲贓證物（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中市警方偵辦無卡分期詐騙大學生案，起獲贓證物。（圖／翻攝畫面）
據了解，中部地區多所大學，傳出多名學生遭「無卡分期貸款」詐騙，佯稱「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，就可獲取5000元，且期貸款會由業者全額繳納，介紹朋友可抽取2000元至4000元介紹費。但之後受害學生不但沒拿到3C產品，甚至接到債權公司催繳通知，無辜背上龐大債務，目前共有68人受害。

案經台中地檢署指揮偵辦，拘提34歲的3C店林姓業者、27歲的林姓業務及紀姓員工到案，查扣手機22支、電腦3台、現金58萬元、存摺18本、3C產品購買合約書等證物。檢方複訊後，認為林姓業者、林姓業務犯嫌重大，且說詞反覆不一致，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲押，台中地院29日深夜，裁定3C店老闆收押禁見，林姓業務員限制住居。

▲台中市警方逮捕利用「無卡分期」詐騙大學生的嫌犯（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲台中市警方逮捕利用「無卡分期」詐騙大學生的嫌犯。（圖／翻攝畫面）

「無卡分期貸款」詐騙大學生！檢調拘提2嫌到案　查扣300分契約書

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