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藍白政黨協商今登場　朱立倫：絕不會像民進黨一黨獨大

▲國民黨主席朱立倫指出，政黨協商是為了台灣不是為了政黨。（圖／資料照）
▲國民黨主席朱立倫指出，政黨協商是為了台灣不是為了政黨。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

國民黨、民眾黨政黨協商將在今（30）日早登場，國民黨主席朱立倫昨天晚間率先發聲，他指出，政黨協商不是為了個別的政黨考量，而是為了台灣，為了兩岸的和平，為了我們的民主能夠重新出發，誓言「未來的政府絕對不會像民進黨一樣一黨獨大」。

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朱立倫昨晚在臉書發文指出，這幾天不斷走訪各地，從新北、桃園、台中，到高雄等造勢場合中，從北到南，看到每一位民眾眼神裡的殷切期盼，全國超過6成以上的民眾都渴望政黨輪替，為了回應民意的期待，一定秉著誠心、耐心、同理心，來面對台灣選舉史上第一次「真正的」跨黨派政黨協商。

朱立倫強調，針對政黨協商，他個人以及侯友宜都不是為了個別的政黨考量，而是為了台灣，為了兩岸的和平，為了民主能夠重新出發。

朱立倫說，政黨協商是龐大的政治工程，是台灣的第一次，全世界的政學界、全台灣的支持者都在看，過程中因為經驗的缺乏，難免會有所波折，而國民黨與民眾黨有非常不同的發展脈絡，彼此有優先順序上不同的意見是非常自然的溝通過程。

朱立倫直言，當藍白兩黨合作之後，未來的政府絕對不會像民進黨一樣一黨獨大，危害台灣的民主，一定能吸取更多不同的聲音，不會如民進黨一樣排除異己。

朱立倫強調，大家好好坐下來談，為台灣、為中華民國，一定會做到讓國家安全、社會安定、人民安心。

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