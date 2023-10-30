胖虎斑貓右前肢遭蛇咬傷　新北動保處手術後斷臂再生

日前民眾通報在新北市烏來區新烏路4段50號便當店附近發現一隻疑似被蛇咬傷右前肢的虎斑貓，新北市政府動物保護防疫處前往帶回救傷治療，為防止感染病進行截肢手術保住生命，目前已恢復健康，且日前已由市民高小姐認養，再給他一個溫暖的家。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府動物保護防疫處獸醫師李建沛表示，犬貓的前肢是很敏感的器官，如果受傷後沒好好治療，會連帶影響動物的身心健康，依照醫療中心傷病動物案例分析，前肢的截肢應該至少截到肘關節處，才能避免二次傷害，而且還必須保留足夠的肌肉組織來包覆關節處的骨頭才能避免內部皮膚損傷；幸好這隻虎斑貓及時進行截肢手術，若再晚一點傷口因為細菌感染引發敗血症，可能就回天乏術了。
醫療中心動保員楊蟬薇表示，醫療中心的犬貓常常會因為肢體受傷嚴重而必須截肢才能維持生命，這時候傷口的術後照顧就非常重要，最怕手術後傷口癒合不良又被動物把縫線舔開，會因為細菌感染而化膿壞死，還好胖虎斑貓按時吃藥術後復原良好。
認養人高小姐說到，之前在烏來山邊就常看到這隻胖虎斑貓，知道他前腳受傷截肢了還這麼努力討拍賣萌，立刻就到動保處辦認養了，一定會好好照顧他，給他一個溫暖的家。
新北市政府動物保護防疫處說明，救援回來的流浪毛寶貝，會經由獸醫師及動保員的治療照顧，讓每隻毛寶貝能健康快樂的成長，希望最終都能找到飼主認養，並且歡迎有計畫認養寵物的家庭，可以在評估飼養環境及各方條件符合後，到各動物之家認養毛寶貝。