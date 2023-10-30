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又傳對撞意外！印度火車「電線斷」暫停遭另一車撞上　釀10死27傷

▲印度29日傳出火車對撞意外，造成10人死亡。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度29日傳出火車對撞意外，造成10人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

印度國鐵才在今年6月時傳出三列火車相撞、造成超過290人死亡嚴重事故，東部安德拉省又在29日傳出火車對撞意外。當時一列客運列車因為架空電纜斷裂而停下，不料遭到另一列迎面駛來的快速列車撞上，造成至少10人死亡、27人受傷。

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綜合《路透社》、印媒等外媒報導，印度東部安德拉省在當地時間29日晚間7時左右，發生兩列火車對撞意外。據鐵路官員說法，當時一列維沙哈巴南至拉亞加達（Visakhapatnam-Rayagada）客運火車列車因「衝過號誌」導致架空電纜斷裂而停下，不料遭到維沙哈巴南至帕拉薩（Visakhapatnam-Palasa）特快列車追撞，導致靜止列車的兩節車廂出軌，當時兩節車廂上有超過90人。這起事故造成至少10人罹難、27人受傷。

印度鐵道部發表聲明指出，兩列火車其中之一的兩節車廂出軌，初步調查是「人為失誤」導致這起悲劇。

安德拉省長雷賈剛（Y.S. Jagan Mohan Reddy）下令立即進行救援，協調其他政府部門啟動救災。鐵道部長表示，事故現場救援工作持續進行，所有傷者已經被送往醫院。

據悉，目前傷者已送往當地的提魯瑪拉醫院（Tirumala）、維濟亞訥格勒姆市（Vizianagaram）的NRI醫院（QUEEN'S NRI HOSPITAL），還有一些人被送往內爾利馬里亞（Nellimarla）鎮的MIMS醫院（MIMS Hospital）。

印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）在X上表示，已與鐵路部長進行了交談，強調當局正在向受影響的人提供一切可能的援助。莫迪宣布，將賠償死者家屬100萬盧比（約台幣39萬元）的特惠金，另外重傷者及輕傷者也將分別獲得20萬盧比（約台幣7萬8千元）及5萬盧比（約台幣1萬9千元）的特惠金。

印度國鐵才在今年6月才發生20多年來最慘重事故，當時一列客運列車撞上了靜止的貨運列車，出軌並撞上了另一列從相反方向駛來的客運列車，造成292人死亡。事發後有3名鐵路員工被依過失殺人和證據消失罪名逮捕。

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