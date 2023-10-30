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LGBTQ紀錄片《折翼姊妹》夯！靠造「神像」致富　6年後買車又買房

▲電影《折翼姊妹》描述一群LGBTQ生產天主教雕像的故事。（圖／海鵬影業提供）
▲電影《折翼姊妹》描述一群LGBTQ生產天主教雕像的故事。（圖／海鵬影業提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣同志大遊行（2023 Taiwan Pride）才在上週六（28日）舉行，讓LGBTQ的權益能更被世人重視。近期由台灣、美國和菲律賓聯合製作的紀錄電影《折翼姊妹》（Divine Factory）將在11月3日在台灣上映，該電影描述一群住在菲律賓馬尼拉的酷兒們原本生活貧困，但因為2015年教宗方濟各突然造訪菲律賓而致富的勵志故事。

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菲律賓有8000多萬天主教徒，是亞洲最大的天主教國家，然而LGBTQ的天主教徒，時常因為性向和價值觀並不被教會認同，除了生活困頓也飽受他人冷眼歧視。跟《折翼姊妹》電影中的主角雀兒喜和莎爾薇一樣的LGBTQ人士，即使在菲律賓遭逢疫情、貧困、失業和經濟問題的艱難時刻，依然得想辦法生活下去。

原本電影中的主角雀兒喜和莎爾薇生活貧困，在馬尼拉的「神像」工廠工作，每天手製工藝品，免強維持生計。不過生命充滿驚喜，2015年教宗方濟各突然造訪菲律賓，不但全國連放5天假，馬尼拉更是萬人空巷，各種相關商品、紀念品秒殺熱銷，讓這對姐妹花得以逆轉人生，甚至能以營收買車和買房。

據悉，當時教宗最鍾愛的聖人是「大聖若瑟」（Saint Joseph），書桌上放的就是「沉睡中的聖若瑟」（Sleeping Saint Joseph）塑像，他在馬尼拉600萬信眾參與的露天彌撒上表示，自己向「沉睡中的聖若瑟」許願尤其靈驗，立刻引發產品大熱銷，不僅信徒至店家瘋狂搶購，「沉睡中的聖若瑟」甚至從此成為觀光客的最愛，這對酷兒姐妹花也因此接獲大量訂單。

在工廠「造神像」的LGBTQ人士們，雖然曾不被世人認同，但秉持著樂觀精神的他們最終也迎來了他們人生的花路。《折翼姊妹》是菲律賓裔美籍導演潘宇綱（Joseph Mangat）的最新作品，他是在勘景時意外發現這座同志工廠的老闆和員工全都是LGBTQ，身為天主教徒的他非常佩服這群LGBTQ人士們的精神和毅力，於是直接取材、並費時6年拍攝完成這部紀錄電影。

▲電影《折翼姊妹》描述一群LGBTQ，正埋首馬尼拉天主教雕像工廠生產神像的人生故事。（圖／海鵬）
▲電影《折翼姊妹》描述一群LGBTQ，正埋首馬尼拉天主教雕像工廠生產神像的人生故事。（圖／海鵬）

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