LGBTQ紀錄片《折翼姊妹》夯！靠造「神像」致富　6年後買車又買房

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原本電影中的主角雀兒喜和莎爾薇生活貧困，在馬尼拉的「神像」工廠工作，每天手製工藝品，免強維持生計。不過生命充滿驚喜，2015年教宗方濟各突然造訪菲律賓，不但全國連放5天假，馬尼拉更是萬人空巷，各種相關商品、紀念品秒殺熱銷，讓這對姐妹花得以逆轉人生，甚至能以營收買車和買房。
據悉，當時教宗最鍾愛的聖人是「大聖若瑟」（Saint Joseph），書桌上放的就是「沉睡中的聖若瑟」（Sleeping Saint Joseph）塑像，他在馬尼拉600萬信眾參與的露天彌撒上表示，自己向「沉睡中的聖若瑟」許願尤其靈驗，立刻引發產品大熱銷，不僅信徒至店家瘋狂搶購，「沉睡中的聖若瑟」甚至從此成為觀光客的最愛，這對酷兒姐妹花也因此接獲大量訂單。
在工廠「造神像」的LGBTQ人士們，雖然曾不被世人認同，但秉持著樂觀精神的他們最終也迎來了他們人生的花路。《折翼姊妹》是菲律賓裔美籍導演潘宇綱（Joseph Mangat）的最新作品，他是在勘景時意外發現這座同志工廠的老闆和員工全都是LGBTQ，身為天主教徒的他非常佩服這群LGBTQ人士們的精神和毅力，於是直接取材、並費時6年拍攝完成這部紀錄電影。