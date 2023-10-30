晶華「泰市場」隨誠品信義12/24收攤 螃蟹自由、甜蝦100隻吃到飽
「誠品信義店」已正式宣佈，將於今年12月24日平安夜結束營業。近期美食饕客更哀嚎，晶華酒店位於其6樓的「泰市場 泰式海鮮自助餐Spice Market」，也將隨誠品信義店熄燈而收攤，過去在吃到飽界曾掀起轟動，讓大家實現螃蟹自由，甜蝦100隻、胭脂蝦100隻無限享用的神話，再度受到熱烈討論。
記者蕭涵云/綜合報導
營業18年的誠品信義，因租約到期即將謝幕。與誠品信義同步開幕的晶華「泰市場 泰式海鮮自助餐Spice Market」，也將同進退於12月24日收攤。身為國內第一家以泰式海鮮料理為主題的吃到飽自助餐廳，同時也是晶華國際酒店集團搶攻信義區餐飲市場的代表作。
邀請日本空間設計大師橋本夕紀夫，於泰市場餐廳中建構四座充滿泰式風情的獨棟Villa，營造置身泰國度假村的氣氛；泰市場料理大量使用多款風味及特色各異其趣的辛香料，打造經典泰式口味，從開胃冷菜、熱炒、湯品、咖哩、沙爹到奶茶、冰淇淋和甜品糕點，都能無限享用。
主廚全面採用南亞盛產的各式生猛海鮮，最讓饕客津津樂道地，便是包括螃蟹、甜蝦、胭脂蝦、生干貝都能豪邁吃到飽，就有網友分享自己吃了100隻甜蝦及100隻胭脂蝦的紀錄；另外熟食區也很受歡迎，如月亮蝦餅、椒麻雞、泰式打拋豬、蝦鬆、檸檬魚、泰式酸辣湯、香料爐烤牛肉等都是大家推薦必吃；連甜點的摩摩喳喳、榴槤酥，都受不少人讚賞。
《NOWnews今日新聞》記者登入「泰市場」線上訂位網頁，實測目前至接下來開放訂位的11月，無論平假日都還有不少時段可預訂，建議想回味或朝聖的消費者，可以把握熄燈前時間去品嚐。而誠品信義也已展開逾萬件商品5折起出清優惠活動，書店也有最終場曬書市集可尋寶；至於大家最關心的24小時書店，也確定將由「誠品生活松菸店」接棒，目前已分區改裝中，為大家延續晝夜不間斷的藝文生活服務。