天氣預報／新竹關西今晨18.5度！「2地區」濕涼有雨 週三起回暖
中央氣象署表示，今明兩天（10月30日至10月31日）受到東北季風影響，桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫雨，東北部地區則有局部較大雨勢發生的機率，今日最低溫則落在新竹關西，僅攝氏18.5度，週三（11月1日）起東北季風減弱，各地天氣會回歸穩定，但仍要注意日夜較大的溫差，可能達攝氏10度左右，週末則是大台北和東半部要留意局部短暫雨。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險分析師李至晟說明，近日各縣市低溫落在攝氏19至20度左右，稍微有點涼意，北部、東半部雲量較多，白天高溫約攝氏25至27度，中南部可望來到攝氏28至30度，且有零星午後陣雨發生，週三白天東北季風就會開始減弱，週四起（11月2日）進一步轉為偏東風，各地的氣溫逐日回升，總結來說，這個禮拜的天氣比較穩定，可以把握機會曬洗衣物，為換季做準備。
氣象署則指出，週三起至下週日（11月5日）東北季風減弱，各地天氣變得更加穩定，除東半部地區及午後山區偶有短暫雨之外，大多以多雲到晴天氣為主。整體來說白天暖熱、早晚稍涼，但日夜溫差大，北部攝氏20至31度、中部攝氏21至31度、南部攝氏23至31度、花東攝氏22至28度。
李至晟指出，下波的天氣變化將落在下週日或下週一，東北季風再度增強，北部跟各縣市空曠地區低溫大約在攝氏20度上下，同樣是迎風面有雨、中南部背風面大致穩定的天氣型態。此外，近期熱帶洋面暫時沒有顯著低壓系統發展訊號，台灣附近的天氣變化主要來自東北季風強弱變化，這也代表時序進入秋天，中南部進入枯水期，建議民眾開始節約用水以備不時之需。