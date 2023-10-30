新電價方案11月上路！最大價差可望強化用電管理 約1.7萬戶適用
台電公告近日增訂「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，將自今年11月1日起開始實施。最新方案的離峰時間將拉長到18小時，尖峰費率提高為每度8到9元，與離峰費率相比，價差高達6到7元，是目前時間電價中價差最大的電價方案，可望強化尖峰用電管理。經濟部長王美花今（30）日受訪表示，新電價方案有利於工具機、機械業、鑄造業、鋼鐵業、紡織業等傳產做產程上的調整，約1.7萬戶業者家數可選用。
記者鄭妤安／台北報導
台電既有電價計費方式，會依用電時間來訂定不同的費率，為因應再生能源發電，台電的電價計費時間帶中的「離峰時間」主要分成凌晨0到6時、中午11時到下午2時兩段。在經濟部、台電和受影響業者使用與討論的過程中發現，兩段離峰時間的切割不利於產業在人員調度或生產時程上的安排，故增訂「高壓及特高壓電力批次生產時間電價」，改善現況。
根據台電資料顯示，最新方案的離峰時間從9小時拉長到18小時，尖峰時間則縮短為6小時（下午3時30分到晚間9時30分）；尖峰費率提高為每度8到9元，與離峰費率相比，價差高達6到7元，可望透過目前時間電價中價差最大的電價方案，來強化尖峰用電管理。
王美花說明，此次調整適合可配合尖、離峰時間調整產程的產業，像是工具機、機械業、鑄造業、鋼鐵業、紡織業等傳產，粗估將有1.7萬高壓用戶受惠於此。