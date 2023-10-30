今年1至10月「16顆颱風」生成！創72年來第3少紀錄 氣象署揭原因
今（2023）年颱風季已來到尾聲，在這段期間，雖然海葵颱風在9月打破「連續4年無颱風登陸台灣紀錄」，小犬颱風10月初也接力登陸，但事實上，今年1至10月，總計16個颱風生成，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，此數據已創下1951年以來第3少的紀錄。
記者張志浩／綜合報導
賈新興說明，統計今年1月至10月共計16個颱風生成，從1951年統計以來，每年1月至10月長期平均值會有22.5個颱風生成，而今年創下來第3名偏少的紀錄，其中最少的一年是1998年，1月至10月僅12個颱風生成，其次2010年，1月至10月14個颱風生成，2023年則和1969年及1977年並列。
氣象署氣象預報中心主任呂國臣說明，今年9月和10月颱風數量明顯較少，9月平均生成5個，今年只有2個，10月平均生成3.5個，今年則是2個；主要原因還是「聖嬰現象」在秋季發展旺盛，導致副熱帶高壓、太平洋高壓勢力較強，加上太平洋赤道附近的水氣較少，各種環境因素交互影響，間接導致颱風不利發展。
不過呂國臣也提及，「聖嬰現象」發展時，影響台灣的颱風強度都不弱，因此可以發現雖然颱風生成數少，但對台灣造成衝擊的颱風幾乎都是中颱以上，整體生存時間也拉長，常常警報發布快一個禮拜，因為聖嬰年的颱風生成位置偏東，且海溫較高，提供颱風較多能量。
賈新興指出，今年9月僅鴛鴦、小犬2個颱風生成，在有颱風紀錄以來，也是並列史上9月颱風生成數最少，和1951、1960、1973、1983、1986等年份並列，史上9月最多颱風生成則是8個，分別出現在1988、1994、2013等年。