Mister Donut奢華可可GODIVA甜甜圈會爆餡！花形波堤圈、頸枕超萌
Mister Donut x GODIVA聯名甜甜圈重磅回歸！「奢華可可季」第三年以「世界旅行」為概念，10月31日開賣吃得到有比利時、日本、韓國及美國在地意象的波堤圈、全新花形波堤及2款初登場的酥鬆酷朗、爆餡布朗尼！這次還打造超萌限量「GODIVA甜甜圈旅行頸枕」，兩用頸枕還可翻轉變抱枕，一次結合波堤圈與愛心，有夠可愛。
記者蕭涵云/綜合報導
Mister Donut第三年延續每年秋冬必吃的「奢華可可季」，再度與比利時GODIVA聯名推出精品巧克力甜甜圈。今年除了經典波堤圈，還有櫻花造型的花形波堤，以及新亮相的酥鬆酷朗、爆餡布朗尼，分別搭配酸甜櫻桃、濃郁栗子、香醇烏龍、 清爽柚子檸檬及鹹甜焦糖脆餅等秋天最誘人的食材。
今年以「世界旅行」為概念，打造6款甜甜圈帶大家環遊世界！除了道地比利時的「GODIVA 經典可可波堤圈」回歸，再打造全新登場的「焦糖脆餅可可酷朗」，酥鬆酷朗剖半後擠上飽滿肉桂香氣的焦糖餅乾抹醬，交織苦甜巧克力風味鮮奶油，在濃郁可可焦糖香氣中吃得到咔滋咔滋的酥脆餅乾口感。
而日本櫻花造型「GODIVA 栗子花型波堤」，配上帶有顆粒口感的栗子鮮奶油及栗子泥餡，再沾上可可沾醬並點綴上核桃，入口甜而不膩；台灣則以「GODIVA 烏龍可可波堤圈」為代表，精緻菱形可可線條的巧克力波堤圈內，擠入南投凍頂烏龍茶卡士達醬，交織苦甜巧克力風味鮮奶油。
韓國的「GODIVA 柚子檸檬波堤圈」，裹上白巧克力風味醬，搭配清爽酸甜柚子檸檬卡士達醬及苦甜巧克力風味鮮奶油；美國則是新品爆餡布朗尼熔岩蛋糕打造的「GODIVA 紅櫻桃布朗尼瑪芬」，包覆著有如岩漿般濃稠的甘納許可克立，搭配酸甜「紅櫻桃果餡」、香醇苦甜巧克力風味鮮奶油及鹹香起司可可醬，濃郁到不行。
聯名款以外，另有 5 款可可季商品，經典佛珠款以 Q 彈巧克力波堤沾上 Mister Donut 日本可可醬，分別有撒上可可碎粒豆的「可可碎粒波堤」及香醇微苦可可粉的「生可可波堤」，還有將巧克力波堤剖半裹上濃郁且帶有顆粒花生醬的「花生可可波堤」；以及可可多拿滋分別搭配巧克力脆片及榛果卡士達打造「雙層可可多拿滋」、「榛果可可多拿滋」2款耐吃組合。
Mister Donut更與GODIVA首次聯名推出「GODIVA 甜甜圈旅行頸枕」旅行好物，把超可愛的波堤圈變成兩用頸枕，一秒還可翻轉變成愛心抱枕，有夠可愛！想要獲得，需單筆購買1款 GODIVA 聯名甜甜圈，加購價 499 元即可獲得；提醒大家，各品項單筆交易限加購各1個，數量有限，售完為止。
歡慶奢華可可季上市，10月31日至11月5日，購買指定商品即可享「買 6 送 3」優惠，活動期間任選9個甜甜圈/點心，需含1款可可季指定商品，其中3個由 Mister Donut 招待；GODIVA 聯名商品每人單筆限購 6 個。
而茶湯會則全新推出「桂馥茶香」新品，不只將「金桂」桂花釀加入翡翠綠茶和招牌鐵觀音茶湯，推出「桂馥茶香」、「金桂茉莉」、「金桂觀音」等獨家調茶；還把茶湯會雞蛋糕也變出巧克力系列新口味，包括草莓巧克力卡士達、檸檬巧克力卡士達以及巧克力卡士達3款滋味，還可搭配「桂馥午茶」（貴婦午茶）活動，11月1日至11月30日，購買巧克力系列雞蛋糕新品，搭配指定金桂、燕麥、蜜香系列飲品（百貨門市為搭配金桂、燕麥系列），就可享有5元折價優惠。