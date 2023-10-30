電動車缺充電設施！立院凍結3成預算　環境部：與交通部共同進行

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此外，張育美質疑，熱門路線收益豐厚，業者自行更換電動車並不成問題，但冷門路線因為班次過少、居民生活習慣等因素，利用營運收益汰換公車並不容易，希望相關單位思考是否有其他精進或彈性措施。
張育美要求，凍結「空氣品質保護及噪音管制」相關預算1000萬元（年度預算1億4459萬7千元），相關單位於3個月內提出2030全面公車電動化精進措施、並獲同意後，使得解凍。
對於委員相關提案，環境部大氣環境司司長蔡孟裕表示，相關規劃之間並未存在矛盾，公車電動化事項為環境部與交通部共同推動、執行期間到2030，總金費達692億，其中環境部佔192億，兩個部會分別推動相關工作，環境部方面負責搭乘人次、里程相關補助，交通部負責車體汰換補助。
蔡孟裕提到，至於委員所提冷門、熱門路線問題，環境部對於偏僻路線相關里程、搭乘人次補助會比熱門路線來得高，讓業者也可以調派電動公車去進行服務。
吳欣盈等則提案，公車客運電動化廣泛使用需要足夠的充電站與快速充電設施，但112年度未能普及相關建置，因此凍結環境部「空氣品質保護及噪音管制」下的「2030年客運車輛電動化推動計畫」預算30%（年度預算1億0400萬元），一個月內提出相關書面報告、說明如何建置與跨部門合作，始得動支。
對此蔡孟裕說明，委員所提相關設置是目前與交通部合作推動的內容之一，如充電設施、換電設施等，今年已經與交通部爭取15億，以在交通節點、公有設施設置充換電設施設備，其中交通部計9.8億、環境部是5.2億，且包括汽車、機車設備都會進行配置。