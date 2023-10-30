騎士不滿遇蔡英文車隊交管比中指　總統府：造成不便盼諒解

名家論壇》方野／柯文哲的臭嘴戰術大獲全敗

▲民眾黨總統參選人柯文哲長期以來利用烏賊戰術擾亂選情。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.24）
▲民眾黨總統參選人柯文哲長期以來利用烏賊戰術擾亂選情。（圖／記者呂炯昌攝，2023.10.24）

文／方野

為了博取聲量，為藍白合的白創造有利條件的民眾黨主席柯文哲，近日到南部左批光電，右打陳吉仲，結果卻接連慘遭重磅打臉，仰賴的臭嘴戰術被認證騙人的鬼，當中原因，正是在於誠信破產。

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柯文哲批評七股光電，但不只是冷飯熱炒，連調味料都是用過期的。經濟部迅速回應，一出手就直指核心：柯文哲連拍照地點都錯。緊接著，經濟部繼續以嚴謹的科學數據證明，漁電共生經過全國前八大養殖物種（文蛤、虱目魚、吳郭魚、泰國蝦、白蝦、金目鱸、七星鱸、石斑）的試驗，成果呈現能維持70%以上的產能，部分物種更可以超過原來產量。重重打臉柯文哲標榜的科學，其實是柯學。

立委洪申翰也分享自身協助七股光電的經驗，表示自己和郭國文立委一起向行政部門爭取「七股駐點工作站」，來協助漁民、鄉親跟光電廠商協調工程帶來的衝擊跟爭議，做法的成效非常好，到今年十月，已經幾乎沒有新的陳情案；此外，根據監測到的數據，到台南沿海過冬的黑面琵鷺數量並沒有減少，而是還在逐年增加的趨勢上，證明黑面琵鷺的整體棲地，並沒有因為光電案場的設置而崩壞，至少就科學監測數據上，並不是這樣；更重要的是，地方漁民，在整體了解漁電共生跟光電後，也想要自己來規劃跟主導漁電共生的計畫。洪申翰的分享，也重重打臉柯文哲標榜的務實，其實是胡扯。

最令人發噱的，無疑是柯文哲在座談會上詢問哪一位農委會主委做最好，結果第一線農民回答陳吉仲，直接打臉柯文哲面子掛不住，隔了一天繼續氣呼呼地批評陳吉仲的農業政策。再次證明了，柯文哲的理性，其實是理虧。

柯文哲過去擅長以各種話術吸引輿論注意，然而隨著時間與事實的證明，讓柯文哲儼然已經成為公認的胡扯王，只剩下亂講話的功能，與合格政治人物需要的願景與格局，完全沾不上邊了。


●作者：方野／資深媒體人

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