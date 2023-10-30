MLB／有洋蔥！有機會創難得紀錄卻放棄 Pham:是我自己要求被換掉
美國職棒MLB世界大賽出現暖心一幕！第二戰亞利桑那響尾蛇隊在客場成功扳回一城，以9：1擊退遊騎兵，系列賽追成平手。而外野手Tommy Pham在這場比賽上，前四次打擊通通擊出安打，而第九局的打擊輪到Pham時，他原先有機會在世界大賽上締造首位擊出單場5支5的難得紀錄，但他卻選擇將機會讓給Jace Peterson，只為了能讓Peterson在世界大賽上打擊。
實習記者陳品翔/綜合報導
在第九局時，「我問總教練Torey Lovullo，Jace可以代打我的棒次嗎，我希望我的兄弟能夠獲得他的第一個世界大賽出賽機會」，Pham也強調，他想讓Peterson這位經驗豐富的球員，能在鎂光燈下停留片刻。
而Jace Peterson儘管沒有擊出安打，但仍靠著野手選擇站上壘包，並靠著Emmanuel Rivera的兩分打點安打回來得分，也替響尾蛇隊當晚的得分劃上句號。
自2014年站上大聯盟以來，Jace Peterson已在大聯盟闖盪了近十年。這位經驗豐富的球員生涯曾效力聖地亞哥教士隊、亞特蘭大勇士隊、紐約洋基隊、巴爾的摩金鶯隊、密爾沃基釀酒人隊、奧克蘭運動家等隊，並在本賽季交易截止日期前被響尾蛇隊簽下。儘管可能很多人對於Jace Peterson這個名字不熟悉，但Tommy Pham給了他一個永遠不會忘記的時刻。