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天母萬聖節周邊交通塞爆！他困惑「為何不蓋捷運」　在地人說話了

▲有網友好奇，為何天母居民可以接受人潮喧鬧的活動影響交通，卻反對建造捷運增加便利性。（圖／記者賴禹妡攝）
▲有網友好奇，為何天母居民可以接受人潮喧鬧的活動影響交通，卻反對建造捷運增加便利性。（圖／記者賴禹妡攝）

記者賴禹妡／綜合報導

台北市天母區29日舉辦萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，吸引大批扮裝民眾前去遊街，現場還有市集攤販，人潮多到四處水泄不通。對此，就有網友好奇，為何天母居民可以接受人潮喧鬧的活動影響交通，卻反對建造捷運增加便利性？貼文曝光後立即引起熱議，不少在地人現身表示：「天母人的生活機能基本上不需要離開泛天母地區，就都可以滿足了。」 

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該名網友在臉書社團「靠北天母幫」中發文，表示天母士林的居民高齡化比例特別高，老人家若要出門，大眾運輸的選擇只剩下公車，「每回從公車外看見滿座的公車，老人家搭上公車，沒有座位可坐，只能搖搖晃晃地站著，便感到擔憂」，因此建議天母可以評估蓋捷運。 

原PO直言，「我不明白天母居民，可以接受外地民眾在萬聖節時瘋狂地從四面八方蜂擁而至打擾安寧，卻不願意接受捷運這個便民的交通工具？」他認為捷運只是交通工具，不會破壞原有居住生態，「因為本來的生態就已經被定型了，很難有大的改變。天母也不可能因為捷運而變成繁華的大商圈了，因為最好的時機已經過了」。 

▲台北市天母區29日舉辦萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，吸引大批扮裝民眾前去遊街，現場還有市集攤販，圖為台北市長蔣萬安扮裝現身。（圖／記者賴禹妡攝）
▲台北市天母區29日舉辦萬聖節活動「天母搞什麼鬼」，吸引大批扮裝民眾前去遊街，現場還有市集攤販，圖為台北市長蔣萬安扮裝現身。（圖／記者賴禹妡攝）
貼文曝光後，許多當地人出面留言，「萬聖節、啤酒節一年只吵個幾天，而且代表著天母的文化，但有了捷運，可能每周或每天都很吵」、「我是83歲長者，外出交通非常方便。天母三邊有山圍繞，加上條磺溪，景優無比，偶而來點熱鬧，喜樂也」、「不用拿什麼年長者來講，天母人的生活機能基本上不需要離開泛天母地區，就都可以滿足了，對於退休、年長的人來說其實很方便」。 

也有人指出，從天母步行約15至20分鐘就能到捷運芝山站，也可以選擇公車或Ubike，仍然相當方便。多數人都擔憂，若是要蓋捷運或輕軌，可能會讓忠誠路上整排台灣欒樹消失，不只沒了回憶，夏天還沒有樹陰遮涼，因此反對建造輕軌。 

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