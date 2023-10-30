50元有找「威士忌泡麵」真實口感全公開 酒評：純飲真有泥煤味
泡麵加威士忌真的搭嗎？老牌食品廠味王睽違3年出新品，與英國酒廠道格拉斯蘭恩旗下「蘇格蘭王」雙王合作，跨界聯名推出全台第一款威士忌泡麵，共有威士忌雞湯、威士忌藥膳湯兩種口味，並在7-ELEVEN獨家上架。有酒評日前試吃威士忌泡麵，純飲「威士忌酒包」，驚呼：「真有泥媒（味），不會嗆！」
記者徐銘穗/綜合報導
味王表示，之前旗下泡麵產品以袋裝麵為主，主要針對量販店等通路，此次與威士忌酒商合作的桶麵新品則針對超商體系，定價45元一碗，因新品上市特價39元一碗。味王建議食用前再倒入威士忌酒包，最能保留湯頭中「蘇格蘭王泥煤威士忌」帶有點煙燻的清新香氣，品嚐後雖然不會酒測超標，但仍建議休息片刻再上路。
至於威士忌泡麵口感如何？《評酒趣》酒評「喵Ａ吉拉」日前發表「威士忌雞湯」試吃心得，開箱見內附酒包、油包與調味等3包，酒包要再開動前再加入。他形容，「酒包打開後，聞起來有威士忌香甜的味道，小嚐了一口，真的有泥媒，不會嗆，純飲的話順順的。」
他分享個人心得，覺得泡麵湯頭中藥味很重，「比台酒的重很多」，建議不喜中藥味者，泡麵水加到9分滿或調味包少加一點，整體喝起來很過癮、好吃，但「威士忌倒下去後，沒什麼威士忌味」，吃完後滿身汗。
此外，台酒近期也推出兩款酒泡麵，在社群掀起討論，分別是「川辣水煮牛肉麵」與「紅酒燉牛肉麵」，前者使用純米料理米酒入菜，帶出花椒、孜然的香麻，後者則以紅葡萄料理酒入菜，讓牛肉麵搖身變法餐。11月1日至28日，7-11泡麵優惠上線，台酒指定品項兩件88折。