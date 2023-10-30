屏東刺青店大火！19歲男「坦承縱火」釀1死1傷 犯案動機曝光
29日凌晨4時許，屏東市民享路某刺青店發生大火，30歲黃姓男子與陳姓妻子命危送醫，黃男急救後恢復生命跡象，妻子陳女宣告不治，火災慘釀1死1傷。經警方調查，研判為人為縱火，當天下午逮捕涉案的19歲許姓男子到案，許男落網後坦承縱火，但犯案動機卻交代不清，面對訊問時避重就輕，警方不排除是因消費糾紛引起，許男訊後被依殺人、公共危險罪，移送屏東地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，警方調查發現，許男與黃男陳女夫妻並不熟識，卻縱火釀成1死1傷，但許男面對警方訊問，對犯案動機卻不斷避重就輕。案發後，警方透過監視器畫面，發現許男涉嫌潑灑汽油縱火，其落網後也坦承犯行，調查後發現，許男多年前曾是黃男的顧客，雙方並不熟識，因此不排除是許男近日在刺青店逗留遭勸離，心生怨恨而縱火報復，詳細案情還有待進一步釐清。
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