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全聯60元便當超難搶！婆媽開招查官網　真相愣住：跑錯好幾家

▲全聯福利中心在今年3月跟農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，獲得一片好評。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心在今年3月跟農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，獲得一片好評。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心在今年3月跟農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打超高CP值的便當路線，遠勝過現在許多超商的微波食品，開賣至今仍然熱銷，不少人到現在連一個都還沒成功買到過，最近全聯又推出十三香的雞胸肉便當，同樣販售60元，再度獲得好評。不過近日卻有婆媽上官網查詢家裡附近哪裡有賣，意外得知崩潰的真相笑稱「人生真苦」。

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最近全聯推出幸福餐盒最新口味「十三香雞胸」，有民眾購買到之後就在臉書社團「全聯好物老實說」貼文提到「不得不說，全聯60元便當的CP值不輸台鐵便當，十三香的雞胸肉調味，有香氣又不死鹹，比之前那個雞排還要好吃呢！」

▲全聯最近推出「十三香雞胸肉」幸福餐盒，同樣販售60元，超高CP值獲得好評。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯最近推出「十三香雞胸肉」幸福餐盒，同樣販售60元，超高CP值獲得好評。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的買不到，到底哪裡有買」、「想問台南哪一家門市有賣」、「高雄全聯都沒看到耶？」、「為啥全聯便當都這麼少量，都買不到」、「前天終於買到一個真的好吃，60元實在太佛心」、「請問高雄哪間全聯有賣，有人買到過嗎？」、「我家附近明明有賣，沒看過半個幸福餐盒過」。

而有婆媽使用全聯官網門市搜尋功能查詢，結果這才發現尷尬真相，原來全聯目前在「幸福餐盒」販售的範圍中，彰化以南的全聯門市還沒有開啟販售便當的服務，讓許多南部婆媽傻眼表示「我也是查了才知道原來南部沒賣便當」、「......之前跑好幾家，用官網查才知道我們台南沒賣」、「人生好苦，連60元的便當都吃不到哭哭」。

▲實際上用全聯官網查詢門市功能，點選彰化以南的門市可以發現，「熱便當」系列沒有門市符合結果。（圖/全聯官網）
▲實際上用全聯官網查詢門市功能，點選彰化以南的門市可以發現，「熱便當」系列沒有門市符合結果。（圖/全聯官網）
而《NOWnews》記者也實際到全聯官網上有一個「門市搜尋」功能查詢，點選熱便當的選項，只要是彰化以南的縣市都會顯示「0間門市符合結果」，也就是說彰化以南的民眾不要說是幸福餐盒賣不到，其實一般的便當系列也沒有在販售，未來全聯是否也會將其便當產品進駐南台灣，還有待觀察。

不過如果是居住在彰化以北的民眾想吃全聯便當的話，販售時間有兩個時段，分別為上午11時至14時以及晚上17時至20時，而在販售時間截止1小時前，店家如果沒有販售完畢就會開始打折，有時候是7折、有時候是6折，等同於一個不到百元的便當只要銅板價就可以享用到，在這個通膨、萬物皆漲的時代，實在是非常划算。

▲南部民眾不要說是幸福餐盒，連一般的熱便當系列都買不到，讓不少人笑稱「人生好苦」。（圖/記者張嘉哲攝）
▲南部民眾不要說是幸福餐盒，連一般的熱便當系列都買不到，讓不少人笑稱「人生好苦」。（圖/記者張嘉哲攝）

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