跨世代／青年窮忙主因　專家揭：大家都擠進低薪服務業

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攤開主計總處2022年的《15到29歲 青年勞工就業狀況調查報告》，發現在青年勞工投入的產業中，有將近7成選擇服務業，僅3成 選擇工業類別。而且青年最愛從事的前5名職業裡，有將近3成的青年勞工選擇的批發零售業、住宿及餐飲業，恰好是整體薪資排行中，敬陪末座的2項產業別，且月薪資未滿3萬的比例都將近或超過5成。
對此，台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆表示，「年輕人對自己的職業選擇要有基礎概念，要知道說，我選擇這個行業可能會低薪。」同時，也應該更多元化地規劃自己的職涯選擇。 辛炳隆建議青年「以前用興趣找工作，現在用工作養興趣。」他舉例目前政府的投資青年2.0方案，目的就是引導青年投入國家的重點產業，並希望青年在自己的專業、興趣為基礎下，進行更多跨領域學習，投身到「知識密集」的重點產業。像是越發興盛的人工智能AI產業，也需要和語言學、行銷等方面的人才結合，以此增加不同學門獲取高薪的可能性。
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此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。