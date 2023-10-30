LOL世界賽8強對戰出爐！LPL、LCK囊括7名額　賽程、戰況懶人包

肯德基雙11「6炸雞＋6蛋撻」333元！7款「買一送一」　雞塊買4送4

▲迎戰雙11購物節，肯德基11月1日起連續13天狂歡優惠，香酥脆薯、玉米濃湯、草苺起司冰淇淋大福共7款「買一送一」、雞塊買4送4，最低下殺49折！「6炸雞＋6蛋撻」才333元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迎戰雙11購物節，肯德基11月1日起連續13天狂歡優惠，香酥脆薯、玉米濃湯、草苺起司冰淇淋大福共7款「買一送一」、雞塊買4送4，最低下殺49折！「6炸雞＋6蛋撻」才333元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

迎戰雙11購物節，速食業者優惠也殺紅眼！肯德基11月1日至11月13日，連續13天狂歡搶好康，包括香酥脆薯、玉米濃湯、草苺起司冰淇淋大福共7款「買一送一」、雞塊「買4送4」，祭出最低下殺49折優惠！亮點還有個人餐爽吃「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」只要111元，「6炸雞＋6蛋撻」才333元，炸雞控必收這一篇攻略。

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📌肯德基7款「買一送一」！雙11最低下殺49折　5款點心組合66元
肯德基包括香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」，其中雞塊相當於「買4送4」、爆漿榴槤球則是「買2送2」。

還有5款下午茶點心組合只要66元，草苺起司冰淇淋大福、或雙色轉轉QQ球、或香酥脆薯(中)，配上原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)，都只要66元；而原味蛋撻、或香酥脆薯(小)，配上四塊上校雞塊＋無糖茉莉綠茶(小)，也都只要66元。

▲肯德基雙11最低下殺49折！7款「買一送一」、5款點心組合66元。（圖／肯德基提供）
▲肯德基雙11最低下殺49折！7款「買一送一」、5款點心組合66元。（圖／肯德基提供）
📌個人餐111元起吃好飽！雙人炸雞桶餐269元
肯德基祭出划算個人餐只要111元起，優惠代碼「40584」，爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」才111元；優惠代碼「40585」，則可大啖「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」，也只要111元。

雙人分享餐優惠代碼「40558」，豪啃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」只要269元；優惠代碼「40558」花299元，大吃「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」。

▲肯德基開賣調皮搗蛋撻，原味及青蔥皮蛋組合「雙色蛋撻禮盒」261元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基開賣調皮搗蛋撻，原味及青蔥皮蛋組合「雙色蛋撻禮盒」261元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必吃「6炸雞＋6蛋撻」只要333元　超值狂歡組可先預購
肯德基於11月7日至11月9日開放預購「333元超值狂歡組」，11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售。優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」實現漢堡自由只要333元，「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」吃得超滿足。

▲慶祝浪漫520，拿坡里披薩.炸雞專賣店「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元；繼光香香雞歡慶50週年，推出「半價加購」優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里提早迎戰雙11！祭出「買一送一」優惠，還有買一公斤腿排桶送小披薩。（圖／三商餐飲提供）
📌買一送一！拿坡里提早迎戰雙11！買一公斤腿排桶送小披薩
慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。

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