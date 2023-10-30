肯德基雙11「6炸雞＋6蛋撻」333元！7款「買一送一」　雞塊買4送4

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肯德基包括香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、玉米濃湯(小)、雞汁風味飯、四塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福、爆漿榴槤球(2顆)共7款「買一送一」，其中雞塊相當於「買4送4」、爆漿榴槤球則是「買2送2」。
還有5款下午茶點心組合只要66元，草苺起司冰淇淋大福、或雙色轉轉QQ球、或香酥脆薯(中)，配上原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)，都只要66元；而原味蛋撻、或香酥脆薯(小)，配上四塊上校雞塊＋無糖茉莉綠茶(小)，也都只要66元。
📌個人餐111元起吃好飽！雙人炸雞桶餐269元
肯德基祭出划算個人餐只要111元起，優惠代碼「40584」，爽吃「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」才111元；優惠代碼「40585」，則可大啖「青花椒咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋冰檸檬紅茶」，也只要111元。
雙人分享餐優惠代碼「40558」，豪啃「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」只要269元；優惠代碼「40558」花299元，大吃「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」。
📌必吃「6炸雞＋6蛋撻」只要333元 超值狂歡組可先預購
肯德基於11月7日至11月9日開放預購「333元超值狂歡組」，11月10日至11月13日於肯德基官網開始販售。優惠代碼「40586」爽吃「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」才333元；優惠代碼「40587」實現漢堡自由只要333元，「咔啦雞腿堡＋青花椒咔啦雞腿堡＋花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味蛋撻 x 2＋百事可樂(瓶)」吃得超滿足。
📌買一送一！拿坡里提早迎戰雙11！買一公斤腿排桶送小披薩
慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」，就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。