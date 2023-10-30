警察會看手機對話 詐團教戰守則會教你這麼做千萬別理會
『讓他們（指銀行）叫警察沒關係，你態度強硬一點就好! 說要還錢就好』高雄一名劉姓女子於10月初在網路社群上發現陌生男網友要求加好友，一時好奇加入後，幾天後兩人就以老公老婆相稱，詐騙集團見時機成熟，便要劉女辦理信用貸款新台幣76萬元作為投資虛擬貨幣之用，甚至在訊息中教導劉女如何應對銀行員阻止匯款：所幸在警方及行員勸說下，沒讓詐騙集團的奸計得逞。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局龍華派出所巡佐黃盛昌、警員黃建霖接28日獲轄內銀行報案，指稱有女子疑似遇上詐騙，請警方到場協助。經調查發現，原來劉姓女子不久前發現網路社群裡突然跳出自稱「Brian」的男子，主動搭訕並頻頻噓寒問暖，很快地彼此就以老公老婆相稱。
近日，「Brian」聲稱要與劉女為二人未來生活打算開始規劃投資理財，要求女子前往銀行辦理信用貸款新台幣76萬元作為虛擬貨幣投資用途，劉女喜不勝收，前往銀行辦理手續。
「Brian」告訴劉女要以「還錢或買房」為由回答行員的關心，還表示行員叫警察來關懷也沒關係，只要『態度要強硬點! 就說要還錢就好』來應對。此外「Brian」熟練地指導劉女先把對話紀錄刪除，警察會看手機對話，意圖干擾警方阻詐，幸好劉女未照單全收配合歹徒。
不出所料，劉姓女子回答行員關懷貸款用途時，劉女語帶保留只說要還欠朋友的錢 ，其緊張的舉止讓行員警覺疑似詐騙，立即通報警方到場協助。員警到場後，冷靜分析並提供各式案例講述劉女遇到的就是愛情詐騙老梗，女子聽後發現與自己境遇別無他樣，才驚覺自己遇到詐騙集團，立刻取消匯款並封鎖「Brian」。