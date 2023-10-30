駁黃捷空降、烙跑　陳其邁：為了高雄、在哪裡都是在地打拚

警察會看手機對話　詐團教戰守則會教你這麼做千萬別理會

▲員警冷靜分析並提供各式案例講述劉女遇到的就是愛情詐騙老梗，女子聽後發現與自己境遇別無他樣，才驚覺自己遇到詐騙集團，立刻取消匯款並封鎖炸團。（圖／記者郭凱杰翻攝 )
▲員警冷靜分析並提供各式案例講述劉女遇到的就是愛情詐騙老梗，女子聽後發現與自己境遇別無他樣，才驚覺自己遇到詐騙集團，立刻取消匯款並封鎖炸團。（圖／記者郭凱杰翻攝 )

記者郭凱杰／高雄報導

『讓他們（指銀行）叫警察沒關係，你態度強硬一點就好! 說要還錢就好』高雄一名劉姓女子於10月初在網路社群上發現陌生男網友要求加好友，一時好奇加入後，幾天後兩人就以老公老婆相稱，詐騙集團見時機成熟，便要劉女辦理信用貸款新台幣76萬元作為投資虛擬貨幣之用，甚至在訊息中教導劉女如何應對銀行員阻止匯款：所幸在警方及行員勸說下，沒讓詐騙集團的奸計得逞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄一名劉姓女子於10月初在網路社群上發現陌生男網友要求加好友，一時好奇加入後，幾天後兩人就以老公老婆相稱。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄一名劉姓女子於10月初在網路社群上發現陌生男網友要求加好友，一時好奇加入後，幾天後兩人就以老公老婆相稱。（圖／記者郭凱杰翻攝）
鼓山分局龍華派出所巡佐黃盛昌、警員黃建霖接28日獲轄內銀行報案，指稱有女子疑似遇上詐騙，請警方到場協助。經調查發現，原來劉姓女子不久前發現網路社群裡突然跳出自稱「Brian」的男子，主動搭訕並頻頻噓寒問暖，很快地彼此就以老公老婆相稱。

▲詐騙集團指導劉女先把對話紀錄刪除，警察會看手機對話。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲詐騙集團指導劉女先把對話紀錄刪除，警察會看手機對話。（圖／記者郭凱杰翻攝）
近日，「Brian」聲稱要與劉女為二人未來生活打算開始規劃投資理財，要求女子前往銀行辦理信用貸款新台幣76萬元作為虛擬貨幣投資用途，劉女喜不勝收，前往銀行辦理手續。

「Brian」告訴劉女要以「還錢或買房」為由回答行員的關心，還表示行員叫警察來關懷也沒關係，只要『態度要強硬點! 就說要還錢就好』來應對。此外「Brian」熟練地指導劉女先把對話紀錄刪除，警察會看手機對話，意圖干擾警方阻詐，幸好劉女未照單全收配合歹徒。  
不出所料，劉姓女子回答行員關懷貸款用途時，劉女語帶保留只說要還欠朋友的錢 ，其緊張的舉止讓行員警覺疑似詐騙，立即通報警方到場協助。員警到場後，冷靜分析並提供各式案例講述劉女遇到的就是愛情詐騙老梗，女子聽後發現與自己境遇別無他樣，才驚覺自己遇到詐騙集團，立刻取消匯款並封鎖「Brian」。

「雄大會」讓愛傳出去　育幼院孩童歡渡萬聖節

「鞦韆盪高高」神助攻促成9對佳偶配對成功

明年要再來　高雄萬聖節大遊行陳其邁與6萬民眾街上搞怪

身障者創意市集結合萬聖星空音樂會　吸引民眾變裝同樂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞