以巴衝突升溫！美海軍陸戰隊正前往地中海東部 疑為撤離平民準備
隨著以色列擴大在加薩地區的地面行動，與周邊地衝突升溫，有消息人士指出，美國海軍陸戰隊正向地中海東部移動，使得部隊更接近黎巴嫩和以色列。由於海軍陸戰隊遠征隊的功用之一是協助平民撤離，此舉有可能是要協助在黎巴嫩的美國公民撤離。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《CNN》報導，有兩名官員表示，由於擔心加薩地區的戰火擴大為區域衝突，美國第26海軍陸戰隊遠征部隊（26 Marine Expeditionary Unit）海軍兩棲攻擊艦「巴丹號」（USS Bataan）最近幾週在中東水域執行任務，但從上周就開始向蘇伊士運河移動。其中一名官員表示，巴丹號目前位於紅海，預計很快會進入地中海東部。
報導指出，此舉將使得海軍陸戰隊接近黎巴嫩和以色列，由於美國當局先前曾警告美國公民自黎巴嫩撤離，而海軍陸戰隊典型功用之一就是協助平民撤離。
美國白宮於上週二（24日）表示，若不為在以色列和黎巴嫩等中東地區的美國公民制定撤離計畫，是「輕率且不負責任的」，但白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）卻語帶保留指出，「我們還沒到執行（撤離）的時候。」
但到了週五（27日），隨著以色列擴大在加薩的地面行動，美國黎巴嫩貝魯特大使館再次敦促美國公民「立即撤離」，並警告「離開一個國家的最佳時間是危機發生之前。」美國國務院也在上星期將黎巴嫩旅行建議上調到第4級「不要旅行」（Do Not Travel）。