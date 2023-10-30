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菲律賓將放棄與中鐵路合作！南海衝突擴大　尋求日資商議

▲菲律賓和中國船隻在南海發生2起碰撞後，菲律賓近期宣布將放棄與中國合作的鐵路案。（圖／菲律賓海岸防衛隊）
▲菲律賓和中國船隻在南海發生2起碰撞後，菲律賓近期宣布將放棄與中國合作的鐵路案。（圖／菲律賓海岸防衛隊）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓和中國船隻在南海發生2起碰撞後，菲律賓近期宣布將放棄與中國合作的3項鐵路案。菲方表示不再與中國商談3大鐵路建設項目的貸款融資事項，指中國自2022年7月起就未採取行動，目前已轉往和日本企業協商。

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美國之音報導，菲律賓官方10月26日證實，不再與中國商談3項重大鐵路建設項目的貸款融資事項。菲方表示，這些項目的實際建設根本還沒有開始，因為中國一直不願意同意菲律賓政府提出的貸款條件。

菲律賓財政部部長迪奧克諾（ Benjamin Diokno）於26日致函中國大使黃溪連，撤回向北京政府提出的民答那峨鐵路一期工程830億比索官方發展援助的請求。根據《菲律賓星報》（Phil Star），菲律賓當局給中方的信上說：「菲律賓政府不再傾向於為民答那峨島鐵路項目一期塔古姆-達沃-迪戈斯段（Tagum-Davao-Digos Segment）尋求中國官方發展援助融資。」

菲國政府也計劃將菲律賓國家鐵路（PNR）南長途鐵路從中國手中撤出。上週菲律賓國家鐵路總經理雷吉諾 (Jeremy Regino) 透露，該計畫正尋求日本等其他資金來源。由於南海議題升溫，中國經濟官員談到對菲基建融資拖延的原因時表示，中方對「地緣政治因素」感到擔憂。

據悉，菲律賓3項重大鐵路建設項目和其他基礎建設是前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）所積極推動的專案，他曾公開表示如果中國願意資助菲律賓的鐵路，他願意在南中國海爭端中「閉嘴」，而杜特蒂過去也以「親中疏美」的政策聞名。新上任的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則傾向於與另一位「亞洲大使」合作，外界推估應是日本。

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