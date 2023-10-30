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GD律師團被起底！「大法官出身」陣容超狂　不惜砸20億韓元請辯護

▲GD涉毒找來律師辯護，律師團被起底是大法官背景，超狂律師陣容，讓GD不惜砸20億韓元請他們辯護。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD涉毒找來律師辯護，律師團被起底是大法官背景，超狂律師陣容，讓GD不惜砸20億韓元請他們辯護。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國天團BIGBANG的隊長G-DRAGON（權志龍）日前被爆出捲入涉毒醜聞，日前已遭調查並禁止出入境，他27日透過律師發出聲明，強調自己沒有吸毒。GD疑似染毒震驚韓國娛樂圈，現在連他的律師都被起底，粗估光是律師費就高達20億韓元（約5千萬台幣）。

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▲G-Dragon遭酒店女經理爆料吸食大麻，後續也被查出毒品來源與李善均是同一人。（圖／GD IG）
▲GD日前發聲明強調自己沒吸毒。（圖／GD IG）
韓國前娛樂記者李鎮浩在直播時透露，GD的律師名單陣容非常龐大，「是在（朴槿惠）總統彈劾案時，憲法法院出身的法官所設立的律師事務所。」據他了解，要請該事務所打官司，財力必須非常雄厚。

▲▼GD涉嫌違反毒品管理法，警方正式立案調查。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
▲GD涉毒遭限制出境。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）
李鎮浩表示，一般為明星辯護的律師價格，落在10億韓元（約2500萬台幣）左右，但若遇到特殊情況，在法律上處於劣勢，訴訟費用也會跟著提高，若律師是「法官」出身，還可能再翻一倍。李鎮浩推測GD的律師費，大約要花掉10億至20億韓元（約新台幣2500～5000萬元），是個相當高昂的金額。

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※ 生命線專線：1995
 

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