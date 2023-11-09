跨世代／薪水被通膨狠超車！青年世代有強烈被剝奪感

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觀察台灣近2年的通膨情況，截至2023年7月，CPI年增率已連續22個月超過2%的警戒線，台灣綜合研究院研究一所副所長李俊杉表示，從2021年下半年起，全球疫情導致國際貿易供應鏈受阻，2022年初又因俄羅斯開始全面入侵烏克蘭，加劇能源、農工、糧食等原物料價格飆升，接連全球性的負面衝擊效果蔓延到臺灣的消費者物價，導致國內通貨膨脹連續22個月超過2%的水準。不過根據中央銀行今（2023）年6月公布的《國內外經濟金融情勢分析》顯示，相較世界各國，台灣的實際通膨率在全球排名中仍處於較平穩的位置。
儘管如此，台灣民眾對於物價上漲的感受，還是比實際的CPI物價指數更為強烈，對此，李俊杉表示「這和民眾的支出結構有關」，低所得民眾的支出結構大多是外食費和交通、租屋費用，這些品項剛好就是這幾年物價漲得最高的幾項，且這些項目經過加權計算出來的CPI都將近3點多，比我們一般在談的CPI通膨高出許多，因此才會造成民眾實際感受高於通膨狀況的問題。
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