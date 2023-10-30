救己救人　高市員警學習戰術緊急傷患救護

警察第一線外勤人員長時間曝露在高風險的環境下執勤，面臨自身、或是民眾突然遭受創傷導致生命危險時，往往缺乏第一時間自救及他救訓練，錯失治療黃金時間。高市警局與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，配合社團法人壯闊台灣聯盟推動的《後盾計畫》執法人員專案，辦理TECC訓練課程，讓第一線執法人員學習災害發生時的緊急應變課程，辨識與處理危及生命的創傷。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局代表交通大隊長張偉中希望透過自救處置的訓練，讓各同仁理解到，有時候習慣的日常執勤，隱藏著許多不確定性與風險，希望能夠在未來執勤過程中，多一份小心，也能給自己與他人多爭取一點時間，救己及救人。
高雄市政府警察局與社團法人壯闊台灣聯盟、高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，讓第一線執法人員學習辨識與處理危及生命的創傷，在後援抵達前救人與自救。壯闊台灣聯盟負責人吳怡農及高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長黃炫迪率領團隊辦理訓練，並親自解說學習如何緊急應變。
高市警察轄內各分局、直屬(大)隊均派員參加，除進行基礎學程外，並針對警察人員可能遇到的危險情境進行模擬，演練過程操作逼真，學員直呼學到保命技能。
TECC(Committee for Tactical Emergency Casualty Care)(戰術緊急傷患救護)訓練課程，目標是學習不同環境威脅下的M.A.R.C.H.檢傷與緊急處置，認識TECC流程，並辨識熱區【直接威脅】與暖區【間接威脅】的照護原則，包括創傷止血傷口填塞、止血帶、呼吸道暢通、氣血胸等自救處置，以及情境演練。