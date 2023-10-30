早鳥折萬+機票銅板價！易飛網祭4大旅遊行程搶先看

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為回應旅人需求，周昀生表示，易飛網以「超激安」行程作為本次消費者溝通重點，四大核心商品包括過年賀歲、冬季賞雪、自由行/機票及國旅，盼在競爭激烈的ITF旅展眾多展攤中吸引旅客駐足，去年解封後首場ITF旅展，易飛網進單營收寫下逼近九位數的亮眼成績，今年有望倍數成長，再創新高。
易飛網指出，本次「超激安！世界玩很大」首波核心商品為針對春節檔期推出的「易起賀歲」系列行程，除享旅展早鳥優惠外，再加碼放送外幣萬元大紅包，精選行程包括「銀妝韓國飆雪5日」不進人蔘保肝店，2024年2月10日出發，過年五連休免請假，體驗戶外滑雪場飆雪含雪具5合1、暢遊世界級主題樂園，「樂遊濟州5日」賞御里牧夢幻雪景、打卡彩虹海岸路、火山口巡禮，韓國行程每人32900元起，第二人最高折萬元。
另「峴港奢華饗宴5日」入住五星飯店、品嚐龍蝦饗宴，「峴港魅力5日」入住巴拿山城堡別墅、夜遊會安古鎮，越南行程每人36900元起，第二人折6000元；「九州深度體驗5日」入住杖立溫泉肥前屋、搭乘直升機俯瞰阿蘇火山口，「九州三大豪華溫泉5日」參拜祐德稻荷神社、漫遊御船山樂園、和牛或螃蟹吃到飽，日本行程每人59900元起，第2人最高折4000元。
易飛網表示，第二大核心商品為冬季玩雪及泡湯行程，主推易飛網「北海道破冰船5日」體驗季節限定破冰船及阿寒湖冰上嘉年華、入住三晚溫泉飯店；「東京雙樂園螃蟹溫泉五日」暢玩迪士尼樂園、雪樂園戲雪、入住一晚溫泉飯店，加碼贈送螃蟹吃到飽；「東北藏王樹冰5日」搭乘360度移動平台高空纜車賞藏王樹冰、漫步江戶時代大街大內宿；「關西四都戲雪 6 日」暢玩六甲山雪樂園、日本環球影城及水族館、散策千年名湯有馬溫泉舊街，前述日本行程最低32900元起，第二人享最高5000元優惠。
歐洲童話體驗「銀色奧捷斯匈10日」逛歐洲最大聖誕市集、布拉格雙遊船體驗，再升等一晚五星飯店，每人59900元起，第二人折8000元；泰國特色行程「易起飛泰6日」嘗鮮All Star遊輪、體驗潑水節、騎大象及坐馬車，含稅簽每人僅16900元起，第二人再折3000元。
第三大核心商品則瞄準想搶便宜機票的旅人，亞洲航空旅展限定優惠即日起搶先開跑，台北至宿霧955元起、台北至曼谷1300元起、台北至吉隆坡1666元起(單程未稅)，11月1日至6日期間下訂可享12期分期0利率專案優惠，平均月付79元起即可飛出國；香港航空攜手易飛網推獨家專案，香港來回機票商務艙6340起(未稅)。
針對機加酒自由行，易飛網也嚴選「沖繩機加酒4日」兩人同行折後每人6999元起；「易起賀歲佐賀機加酒4日」寒假過年出發，送租車或SUN Q PASS3日券及WiFi機；「香港機加酒3/4日」8888元起，旅展現場報名指定行程再送網卡及八達通卡，更多機加酒自由行於易飛網旅展現場可享第二人最高2000元折扣。此外，易飛網「2024歌詩達莎倫娜號春季航程」熱烈預售中，萬眾矚目的賞櫻行程目的地囊括日本佐世保、熊本，韓國釜山及濟州等熱門城市，自主遊系列行程17900元起。
易飛網進一步說明，壓軸的核心商品乃國旅莫屬，由於國旅房價年年攀升，使得國人紛紛退卻，易飛網帶頭抗漲，推出一系列超高CP值離島行程，最低兩人成行，第二人最高優惠1000元，嚴選行程包括「奢華海景馬祖秘境3日」踩點傳統聚落橋仔村、探索北海坑道和八八坑道、加碼送海鮮痛風餐及芹壁海景下午茶，每人6999元起；「澎湖IG打卡3日」入住五星福朋喜來登飯店、走一趟北環島之旅及市區觀光古蹟巡禮，每人6999元起；「金門漫遊黃金高粱田3日」嚐遍道地小吃美食、享受古崗湖畔下午茶，每人4999元起；更多國內團體旅遊指定行程皆享第二人折500元優惠。
此外，易飛網也特別祭出限時搶購優惠，購買澎湖來回機票即贈送1晚住宿，每人2999元起，每日僅限額6名，喜歡自由規劃旅程的旅人手刀搶起來；而華信假期「五地同樂會」也熱烈狂歡中，花東及離島精選機加酒自由行優惠價3999元起，指定行程可再折500元。
2023 ITF台北國際旅展自11月3日至6日於台北南港展覽館一館1樓展出，旅人於易飛網展攤現場下單滿額即可參加摸彩活動，包含日本東京機票及行李箱天天抽，易飛網再加碼抽出一名幸運兒免費送Airpods Pro第二代。