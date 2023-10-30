MLB／防禦率高達5.72！菜鳥Pfaadt如何成為響尾蛇世界大賽先發
美國職棒MLB即將迎來世界大賽G3，前兩戰雙方戰成1:1平手，第三戰將回到響尾蛇隊主場進行，據歷史數據顯示，搶下關鍵G3的球隊，勝率高達七成，也因此這場比賽對兩隊而言相當重要。而很難想像G3雙方先發投手的經歷上會有相當大的差異，遊騎兵隊將推派名將Max Scherzer先發，三屆賽揚獎得主的Scherzer，生涯曾8度入選明星賽，也在2019年幾乎是單槍匹馬地，率領國民隊奪下世界大賽冠軍。而響尾蛇隊派出Brandon Pfaadt與之抗衡，他今年自責失分率為不理想的 5.72，且是在今年才升上大聯盟舞台。
實習記者陳品翔/綜合報導
從帳面上看，這肯定是近代世界大賽史上，雙方先發資歷相差最大的比賽之一。Scherzer因傷錯過了美聯分區系列賽，他在冠軍系列賽中也很難再像往常那樣佔據主導地位。至於Pfaadt則是在外卡系列賽對陣釀酒人的比賽上，僅投2.2局失掉3分表現不理想後，他在爾後的三場先發僅讓道奇隊和費城人隊獲得了2分，逐漸站穩響尾蛇先發位置。
「我認為最艱難的時刻肯定是被降回小聯盟，這對每個人來說都很難。」Pfaadt說到。「但我認為這一切都取決於自己採取的方式，自己想走哪條道路。我選擇了積極心態的道路，並繼續努力讓自己變得更好，而這一切都得到了回報。」
上賽季Pfaadt以218次三振領先全小聯盟，五月，MLB Pipeline也將他評為本季農場的第33名新秀。
儘管並未被響尾蛇放進開季名單，升上大聯盟後起初表現也不理想，五場先發僅投了23.2局，共失掉22分，響尾蛇也在六月把Pfaadt送回3A。在教練的幫助下Pfaadt稍微修改了投球動作，並靠著新練的伸卡球作為對付打者的武器，當他再度回到大聯盟的舞台時，從那時起共累計出賽13場，雖然4.22的自責分率並不是很驚人，但比之前的9.82好得多。
而如今Brandon Pfaadt在季後賽的表現相當亮眼，國聯冠軍戰面對費城人兩戰共投了9.2局，僅僅失掉2分，也讓人期待Pfaadt能否在世界大賽上有更出色的發揮。「一次又一次的出色發揮，Pfaadt這個新人進到一個巨大的環境，並以非常高的水準執行，這就是他最突出的地方。」總教練Torey Lovullo說到。