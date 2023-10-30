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愷樂昔當羅志祥小三！周揚青一句話她跌入深淵　斷送演藝事業

▲愷樂昔介入羅志祥與周揚青的感情，當小三一事被爆出後，至今消失在演藝圈。（圖／愷樂IG）
▲愷樂昔介入羅志祥與周揚青的感情，當小三一事被爆出後，至今消失在演藝圈。（圖／愷樂IG）

記者薛羽彤／綜合報導

2019年香港女星黃心穎在計程車上激吻許志安，事業跌落谷底，近日她低調完婚，還收到前男友馬國明的祝福。事實上，演藝圈陷入小三風波的，最著名的其中一個就是愷樂（蝴蝶姐姐），她因介入羅志祥和周揚青的感情，被正宮揭發後，黯然消失在演藝圈，至今3年仍沒復出。

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▲愷樂與羅志祥。（圖／取自愷樂臉書）
▲愷樂與羅志祥（右）有過不正當的關係。（圖／取自愷樂臉書）
2020年周揚青在微博上，寫下「毀滅式爆料」指控羅志祥對感情不忠，還提到「跟旗下女藝人有不正當關係」，而羅志祥旗下女藝人只有愷樂一人，正是這一句話讓愷樂跌入深淵，事後愷樂也在IG上向周揚青道歉，「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲，對不起，還有所有愛我的人說聲對不起。」認了當小三介入羅志祥的感情，並從此消失演藝圈。

▲愷樂去年遭爆介入羅志祥及周揚青的感情後，至今仍消失在螢光幕前。（圖／取自愷樂臉書）
▲愷樂遭爆介入羅志祥及周揚青的感情後，至今仍消失在螢光幕前。（圖／取自愷樂臉書）
▲▼周揚青吃東西吃到一半牙齒掉了。（圖／周揚青微博）
▲周揚青一句話讓愷樂選擇離開演藝圈。（圖／周揚青微博）
愷樂在事業如日中天時，碰上小三風波，只能黯然退場，賠上演藝之路，相較於羅志祥不但發了新歌還開演唱會，已復出成功，愷樂看起來似乎沒這打算。愷樂IG發了道歉文後，直到小鬼（黃鴻升）猝逝當天發了哀悼文，至今3年多不曾再更新社群。好友小甜甜（張可昀）去年年底受訪時，被問到愷樂近況，她坦言至少1年沒與對方聯絡，過去只在生日時傳訊問候，不太清楚對方人是否仍在台灣，強調愷樂或許有自己的人生規劃，會支持她做想的事。

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