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日本超商廁所貼「請勿飲食」警告！他曝背後心酸原因：台灣人難懂

▲日本便利商店廁所可能會出現「請勿飲食」的公告，其實背後藏了心酸的故事。（圖／翻攝自臉書粉專「日本人的歐吉桑」）
▲日本便利商店廁所可能會出現「請勿飲食」的公告，其實背後藏了心酸的故事。（圖／翻攝自臉書粉專「日本人的歐吉桑」）

記者賴禹妡／綜合報導

今年許多人出國到日本遊玩，而日本與台灣文化差異頗大，日籍部落客「日本人的歐吉桑」就透露，日本便利商店廁所可能會出現「請勿飲食」的警告，其實背後藏了心酸的故事，在日本真的有人覺得躲在廁所用餐會自在許多，「可能台灣人不太能理解這現象」。 

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「日本人的歐吉桑」日前在臉書粉專發文，他表示在日本便利商店廁所，偶爾會看到店家張貼「請不要在洗手間飲食」的警告，「在日本真的存在洗手間裡吃東西才感覺到輕鬆的人」，但台灣人不太能理解這現象，這就是兩國的文化差異之一。 

▲有網友指出，日本人很在意他人觀感，怕單獨用餐會被誤會沒朋友，因此有人會乾脆到廁所躲起來用餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友指出，日本人很在意他人觀感，怕單獨用餐會被誤會沒朋友，因此有人會乾脆到廁所躲起來用餐。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文曝光後，網友紛紛吃驚留言，「不敢相信」、「感覺好心酸」、「日本真的比較適合旅遊，在那邊工作的壓力是很大的」、「每個離譜的規定背後都有更離譜的原因」。 

另外，也有人分享真實經歷，「之前認識一個很美的美日混血兒，她也說她在日本大學四年幾乎也是在廁所吃午餐」、「據我所知因為日本人很在意他人觀感，如果『單獨吃飯』會讓人覺得這個人沒有朋友，一定是有某方面的缺陷。所以有人會乾脆到廁所躲起來用餐⋯就像日本人如果平日白天無所事事走在街上甚至去餐廳用餐，也會有被人家誤認為無業遊民的壓力，這都是生活在台灣的我們很難想像出來的心態」。 

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