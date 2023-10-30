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被捕時面露微笑！用咖啡毒殺閨蜜　印尼白富美下毒案上架Netflix

▲轟動印尼各界的咖啡毒殺案的紀錄片日前上架Netflix，受害人明娜（右）與犯人Jessica（左）為朋友。（圖／Netflix電影劇照）
▲轟動印尼各界的咖啡毒殺案的紀錄片日前上架Netflix，受害人明娜（右）與犯人Jessica（左）為朋友。（圖／Netflix電影劇照）

國際中心賴正琳／綜合報導

Netflix全新紀錄片《冷酷無情：冰咖啡毒殺案》（Ice Cold：Murder Coffee and Jessica Wongso）於本（10）月上架，該紀錄片描述曾轟動印尼的「閨蜜毒咖啡案」，正在服刑的犯人Jessica曾心狠手辣地毒殺閨蜜明娜，由於兩人都是來自富裕家庭的年輕貌美女生，讓外界好奇為何會反目成仇，而這起離奇的案件也搬上大銀幕。

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《冷酷無情：冰咖啡毒殺案》以2016年印尼一宗轟動全國的咖啡毒殺案為題材，追踪犯人及受害者家屬、檢調團隊、辯方律師及專家證人，多角度還原大眾對案情的理解及掌握資訊，紀錄片客觀地呈現受害人明娜的無辜；正在服刑的犯人Jessica「十惡不赦」外的真實面貌；以及果斷判決的案情中仍然存在的三大未解決疑點。

紀錄片一開始便以被害人明娜的家屬觀點展開，透過她的父親及雙胞胎姊妹還原生前的個人形象。明娜的父親形容女兒性格樂天卻無辜被害，矢志要為女兒求個水落石出；明娜的雙胞胎姊妹則表示：「明娜生前非常愛咖啡，夢想甚至是開咖啡店，但現在沒有可能了。所以我覺得最諷刺的是，明娜因咖啡而死。」

整個案件發生在印尼雅加達一家高級咖啡廳Olivier，該咖啡廳只接待上流社會的客人，光顧的客人們往往都會穿戴名牌，且通常來自上流社會或中產階級。毒殺案發生於2016年1月6日，從澳洲返回印尼的Jessica相約明娜與另一位女性朋友到Olivier，明娜喝下咖啡後突然抽蓄並倒地，在旁的Jessica完全沒有援助救護過程，態度十分冷淡。一開始明娜死亡的案件被認為是意外，然而警方後來在她的胃裡發現1.2毫克的氰化物，由於氰化物通常難以取得，讓這起案件受到社會的關注。

據悉，明娜和犯人Jessica是大學同學，兩人一同到澳洲讀書、同年畢業。明娜在畢業後回國，Jessica則留在當地，直到四年後回國希望與朋友們見面。二人相識八年以來，Jessica感情生活並不如意，相反明娜則新婚、事業前途大好，於是外界便質疑Jessica一直嫉妒明娜。

在明娜死後第24日，警方上門拘捕Jessica，指她涉嫌謀殺，罪行面臨最少20年刑期，甚至無途刑或死刑。被送去還柙所期間，Jessica在下車後被媒體記者們包圍，期間竟拍攝到Jessica面露笑容，讓人匪夷所思，整起紀錄片目前已在Netflix上架。

▲Netflix全新紀錄片《冷酷無情：冰咖啡毒殺案》描述曾轟動印尼的「閨蜜毒咖啡案」。（圖／Netflix劇照）
▲Netflix全新紀錄片《冷酷無情：冰咖啡毒殺案》描述曾轟動印尼的「閨蜜毒咖啡案」。（圖／Netflix劇照）

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