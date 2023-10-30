被捕時面露微笑！用咖啡毒殺閨蜜　印尼白富美下毒案上架Netflix

我是廣告 請繼續往下閱讀
紀錄片一開始便以被害人明娜的家屬觀點展開，透過她的父親及雙胞胎姊妹還原生前的個人形象。明娜的父親形容女兒性格樂天卻無辜被害，矢志要為女兒求個水落石出；明娜的雙胞胎姊妹則表示：「明娜生前非常愛咖啡，夢想甚至是開咖啡店，但現在沒有可能了。所以我覺得最諷刺的是，明娜因咖啡而死。」
整個案件發生在印尼雅加達一家高級咖啡廳Olivier，該咖啡廳只接待上流社會的客人，光顧的客人們往往都會穿戴名牌，且通常來自上流社會或中產階級。毒殺案發生於2016年1月6日，從澳洲返回印尼的Jessica相約明娜與另一位女性朋友到Olivier，明娜喝下咖啡後突然抽蓄並倒地，在旁的Jessica完全沒有援助救護過程，態度十分冷淡。一開始明娜死亡的案件被認為是意外，然而警方後來在她的胃裡發現1.2毫克的氰化物，由於氰化物通常難以取得，讓這起案件受到社會的關注。
據悉，明娜和犯人Jessica是大學同學，兩人一同到澳洲讀書、同年畢業。明娜在畢業後回國，Jessica則留在當地，直到四年後回國希望與朋友們見面。二人相識八年以來，Jessica感情生活並不如意，相反明娜則新婚、事業前途大好，於是外界便質疑Jessica一直嫉妒明娜。
在明娜死後第24日，警方上門拘捕Jessica，指她涉嫌謀殺，罪行面臨最少20年刑期，甚至無途刑或死刑。被送去還柙所期間，Jessica在下車後被媒體記者們包圍，期間竟拍攝到Jessica面露笑容，讓人匪夷所思，整起紀錄片目前已在Netflix上架。