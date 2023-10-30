12星座一周運勢／獅子、處女突然被看重　巨蟹、雙魚有好事發生

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本周運勢重點，日常。
這周雖然穩定，但就是沒有你希望的那種進展、突破。工作上暫時會這樣，還沒有結果；感情上還沒有可以發展的桃花，有對象的還沒有下一步。
🟡金牛座
本周運勢重點，感情。
這周有點被動，對於你的日常或感情的部分沒有太多熱情。感情上有些心結要說開。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周會突然失去些什麼，或許是自己的優勢不夠。工作上會突然的離職、或沒有機會；感情上對方有些考量的點。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周氛圍開心、愉悅，好事發生的機會比較多。工作上順利、有結果；感情上有桃花，適合約會。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常。
這周有突然被看見的感覺、被看重的機會增多。工作上機會多了很多，有機會被挖角；感情上粉絲增加中。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周本來對你漠不關心甚至沒有感覺的，都有可能突然對你關注起來。工作上自己的優勢大了起來；感情上暗戀、喜歡你的變多了。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周還是卡卡的，不順，尤其是有可能發生等不到的狀況。工作上沒有人買單或接不到案子；感情上對方就是對你被動。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常。
這周有些好機會，但可能你自己就錯過了。工作上有機會突破，但發展有限；感情上有機會更進一步但速度很慢。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周有突然在一起的機會，但小心對方可能有些不爽的點。感情上感情世界很精彩。
🟡摩羯座
本周運勢重點，日常。
這周可能會有些意外的災害，比較不好的事情。工作上可能就是沒有機會；感情上正在運勢比較不好的階段。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作。
這周遇到的狀況穩定多，雖然還是有點糟。工作上還沒有結果；感情上單身的你會比較急，有伴的感覺對方的問題還是一樣。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周好運偏多，或是人家就是對你很好。工作上業績爆發；感情上有追求者。
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