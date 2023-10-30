邵雨薇專訪／撕開女神「雙面人」私下真面目！她感嘆：我沒有自信

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演出新聞主播「立美」的邵雨薇，在片中與醫生未婚夫（曾少宗飾）、檢察官國倫（鳳小岳飾）都有親密床戲，邵雨薇認為：「秀蘭（林美秀飾）她給了我一把鑰匙，讓我開啟找到自己的慾望之後，在自慰戲學會取悅自己、主動幫自己爭取快樂！接著國倫的出現產生激情與愛，挖掘出內心渴望的情感」，最後面對未婚夫，邵雨薇則從保守女性轉變為懂得在床上、餐桌上征服男人的女性，為戲上了廚藝課，雖然廚藝沒有因此精進，但是殺魚畫面全部堅持自己來，練就一手好功夫。
私下沒自信、易緊張！拍戲患「容貌焦慮」暴瘦8公斤
「我一直以來都是一個滿容易緊張、比較沒有自信的人」，邵雨薇自認與角色的個性很像，平常的她像是轉變前的「立美」較為壓抑自己，但面對想要爭取的事情時又有另一面：「我對於想要做的事情企圖心很強，認識我的人會很清楚！」拍攝時更出現「容貌焦慮」的問題，只要食物是碳水化合物、含糖都會造成她極大壓力，邵雨薇透露現在45公斤，當時暴瘦到只剩下37公斤，還被導演宋欣穎警告：「不可以再瘦，不連戲了！」
內在女人味十足！林美秀化身「柔情蛇蠍女」情人當兒子疼
過往多以喜劇角色演出的林美秀，這回在《惡女》中化身「蛇蠍美人」秀蘭，坦言是抱著「玩」的心態嘗試：「我就在想說我是不是比較適合演《我最愛的笨男人》，因為可以罵髒話，把髒話融入台詞裡面講起來就很爽！」當初得知要演該角色，林美秀滿是疑惑的再三跟導演宋欣穎確認：「我要減肥、保養嗎？台詞要怎麼說？」擔心會演不好，林美秀還為感到此焦慮不安。
導演宋欣穎觀察發現，林美秀常演媽媽的內心其實很溫柔、有女人味：「蛇蠍女勾引男人就是把愛人當兒子一樣寵愛，笑聲爽朗的女性背後，一定有滄桑和悲哀的情緒」，導演精確點出林美秀的心聲，也成為她接演的關鍵之一。電影《惡女》全台熱映中。