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城市音樂節&貴人散步音樂節 11/3-11/5 台南熱力開唱

▲台南市長黃偉哲邀請大家11月3日至5日前來參加「2023台南城市音樂節&貴人散步音樂節」欣賞精彩演出（圖／記者林怡孜攝，2023,10,30）
▲台南市長黃偉哲邀請大家11月3日至5日前來參加「2023台南城市音樂節&貴人散步音樂節」欣賞精彩演出（圖／記者林怡孜攝，2023,10,30）

記者林怡孜/台南報導

邁入第7年的「2023台南城市音樂節&貴人散步音樂節」，即將於11月3日至5日舉辦3天，85組的國內外音樂人帶來室內外精彩的演出。台南市長黃偉哲邀請樂迷朋友一起來台南悠閒散步、聽音樂。

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黃偉哲表示，近年來台南城市音樂節以免費戶外演出，搭配貴人散步音樂節以收費方式善用台南各特色展演空間，採室內showcase表演方式，已成為國內最具指標性的音樂盛典之一，儼然成為一種品牌。連續2年都在安平億載金城舉辦，也為明年台南400活動暖身，活動有音樂演出，周邊也有市集，非常適合大小朋友共度悠閒愉快的週末時光，歡迎大家來台南聽音樂逛市集，保證回味無窮，耳目一新。


貴人散步音樂節創辦人葉宛青、洪維寧則表示，今年貴人散步音樂節有920組音樂人投件報名，海外投件數超過50%，共邀請77組國內外音樂人演出，包括40組台灣音樂人及37組海外音樂人，也邀請超過50位國內外音樂產業人次參加。演出地點主要在中西區包括全美戲院、南美里活動中心、億載金城、台文演講廳、南美館2館、好廳、B.B.ART、Red Bird night club等8個場館。參加民眾憑城市音樂活動DM、貴人散步手環可在46間台南友善店家享用折扣優惠，可說是11月最受期待的音樂活動。


台南觀光旅遊局說明，城市音樂節11月4日由金曲新人「?te壞特」、性格男星「鳯小岳」、報告班長「施孝榮」、瘋狂的「イルカポリス 海豚刑警」，以及聽團仔的最愛「無妄合作社」打頭陣；11月5日則邀請來自日本瘋狂動感的「Famous Japanese」、富有親子魅力的「旺福」、金曲歌王LEO王和金音饒舌得主春豔的嘻哈樂團「夜貓組」、真人版機智醫生生活「理想混蛋」及台灣歌姬「黃妃」帶來精采演出。


今年台南城市音樂節市民憑身分證免費入園，兩天現場設置下午茶市集逾20攤，有甜點輕食、台南在地小農與娛樂休閒市集攤位跟民眾互動，邀請觀眾來億載金城野餐。為方便聽音樂民眾，活動兩天提供往返億載金城及南美館2館的免費接駁車，歡迎樂迷多加利用。

台南城市音樂節官網：musiccitytainan.com

台南城市音樂節FB：https://www.facebook.com/musicCITY.tainan

LUC貴人散步音樂節官網：www.lucfest.com

LUC貴人散步音樂節FB：https://www.facebook.com/lucfest.tw/


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