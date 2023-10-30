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憂以巴戰火蔓延！約旦要求美國部署「愛國者」飛彈　加強邊境防務

▲美國盟友約旦要求華府部署愛國者飛彈防禦系統，以在區域緊張局勢和衝突加劇的此時，加強約旦邊境的防禦工作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國盟友約旦要求華府部署愛國者飛彈防禦系統，以在區域緊張局勢和衝突加劇的此時，加強約旦邊境的防禦工作。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著以色列周邊衝突不斷升級，美國的親密盟友約旦要求美方部署愛國者飛彈，以在緊張局勢加劇的現況下，加強約旦邊境防禦工作。

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綜合《CNN》、《路透社》等外媒報導，在以色列周邊衝突升級之際，約旦擔心，以色列對哈瑪斯控制的加薩發動的報復性轟炸，有可能蔓延成更大範圍衝突，向美方提出要求。約旦軍方發言人希亞里（Mustafa Hiyari）向國家電視台表示，已經要求美方提供愛國者防空系統，來加強其邊境的防空能力。

希亞里指出，「我們要求美國提供愛國者飛彈，加強我們的防空系統。這個系統非常昂貴，本土能力也無法部署，我們需要一個戰略夥伴」。他表示，約旦正面臨持續的威脅，包括來自北部、東部和西部的彈道飛彈，愛國者防空系統是「對抗這種威脅的最好武器」。

約旦還要求以色列提供一套對抗毒品走私的無人機的系統。希亞利表示，「這已成為我們所有前線的威脅」。

隨著巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列後，以色列週末擴大對加薩走廊的地面攻勢，另一邊，在北部與黎巴嫩邊境，以色列與黎巴嫩真主黨也持續衝突，中東局勢失控風險擴大。

「愛國者」被視為美國最先進的防空系統之一，但通常供不應求，世界各地的盟友都在爭取這款系統。2013年，約旦北部鄰國敘利亞發生內戰後，各界擔憂這恐擴大成區域衝突，美國曾在約旦部署愛國者飛彈系統。

事實上，約旦也是美國外國軍事資金最大的接受國之一，每年高達數億美元。約旦境內有數以百計的美國訓練人員，是少數幾個會全年與美軍進行大規模軍演的區域盟國之一。

美國近幾週以來調派大量海軍戰力到中東，當中包括兩艘航空母艦與其支援艦，並增派數千兵力到該地區。

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