憂以巴戰火蔓延！約旦要求美國部署「愛國者」飛彈　加強邊境防務

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希亞里指出，「我們要求美國提供愛國者飛彈，加強我們的防空系統。這個系統非常昂貴，本土能力也無法部署，我們需要一個戰略夥伴」。他表示，約旦正面臨持續的威脅，包括來自北部、東部和西部的彈道飛彈，愛國者防空系統是「對抗這種威脅的最好武器」。
約旦還要求以色列提供一套對抗毒品走私的無人機的系統。希亞利表示，「這已成為我們所有前線的威脅」。
隨著巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）襲擊以色列後，以色列週末擴大對加薩走廊的地面攻勢，另一邊，在北部與黎巴嫩邊境，以色列與黎巴嫩真主黨也持續衝突，中東局勢失控風險擴大。
「愛國者」被視為美國最先進的防空系統之一，但通常供不應求，世界各地的盟友都在爭取這款系統。2013年，約旦北部鄰國敘利亞發生內戰後，各界擔憂這恐擴大成區域衝突，美國曾在約旦部署愛國者飛彈系統。
事實上，約旦也是美國外國軍事資金最大的接受國之一，每年高達數億美元。約旦境內有數以百計的美國訓練人員，是少數幾個會全年與美軍進行大規模軍演的區域盟國之一。
美國近幾週以來調派大量海軍戰力到中東，當中包括兩艘航空母艦與其支援艦，並增派數千兵力到該地區。
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