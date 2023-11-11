竹科IC設計經理猝死！倒臥宿舍浴室身亡　同事開門嚇傻

跨世代／擺脫低薪解方看這裡！「數位轉型」提高生產力

▲財團法人商業發展研究院董事長許添財分析，行業薪資低代表它的生產力低，就要想辦法提升該行業的生產力。（圖／記者康仲誠攝）
▲財團法人商業發展研究院董事長許添財分析，行業薪資低代表它的生產力低，就要想辦法提升該行業的生產力。（圖／記者康仲誠攝）

記者黃禹馨／專題報導

2024年1月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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根據NOWnews調查發現，20.5%的青年認為「提高基本工資」可以帶動整體薪 資成長，另外14.8%的人表示，需透過「補助青年職涯 訓練」達到加薪目的，其他人則認為，須從台灣整體的產業結構開始著手，7.4%選擇「台灣產業升級」，6.6% 傾向要求「政府扶植企業以加大內需」，以改善低薪。

對於台灣薪資結構較低的產業，該用什麼辦法促進產業提升？財團法人商業發展研究院董事長許添財分析，行業薪資低代表它的生產力低，就要想辦法提升該行業的生產力。

至於提升的辦法，除了投資機器設備、教育、人 才外，許添財強調要借力「數位轉型」。他進一步解釋所謂的「數位轉型」，不但有AI 產業，還有平台經濟、網紅經濟等，都是生產力的改革，透過投資讓這些產業更加資本化、技術密集化且數位化，就是數位經濟時代所需要的生產動能。既然台灣的經濟引擎是外銷，服務業也要想辦法走向國際市場。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。

👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president
此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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