臉譜黑衣人包圍「新政治提款機」　「本機」第一視角還原真相

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提款機表示，「本機」當晚7時許出現在影像博物館前廣場，一出現許多等候已久的媒體就拿著攝影機擁上來拍攝畫面。這還在預期當中，想說拍夠畫面就會離開，到時候就可以跟市民朋友一起互動，開心地參與萬聖節大遊行。未料沒多久就被抽著菸、臉上畫著臉譜的不明人士包圍，而這群人在媒體的訪問中，說是來「支持」的。
提款機說，在現場的人一定都知道，這句話顯然是騙人的，不明人士包圍著提款機，其中一位甚至背對人群面對本機，試圖擋住不讓任何人靠近拍照。而二手菸就這樣從提款機的隙縫飄進來，一度讓人暈眩。發現不對勁的記者跟群眾們開始對著臉譜人喊話，希望他們讓出空間給想要合照互動的民眾。然而他們就像執行某個命令一樣，一言不發，也不為所動。
提款機指出，混亂中也聽到民眾、記者跟警察說，「這不用管嗎？這有合法嗎？」但警察幾乎沒有作為。這些現場民眾應該最清楚不過。就卡在影博館前動彈不得，但仍舊試著前行到中正路上，在這個時候，一群舉著標語的人經過，喊著「不要用報復心態，毀掉孩子期待的活動」。周邊已經有點情緒的民眾，開始質疑這群人，「你們是在陳抗嗎？」「你們舉的算敏感字樣嗎？」而警察仍舊沒有作為。
提款機說明，差不多過了半小時，有幾位議員來到周圍，警察才開始有些行動，臉譜人也不再圍得這麼緊，不知道是因為市長高虹安已經經過的關係，還是指令有變化。總之，這時總算能夠與市民朋友互動，也終於能夠移動到中正路上，讓更多朋友看見。又經過半小時，約莫是晚間8時，警察終於盤查了這幾位臉譜人，臉譜人最終也被帶離。
提款機提到，在幾位議員以及友善民眾的協助下，總算開始了遊行。小朋友們看到製作精緻的提款機，都跑過來合照，從出鈔口拿可樂糖，直到糖果發完，還又補了好大一袋。認為這才是它熟悉的新竹萬聖節，每個人都笑得很開心。對於所有朋友的幫忙真心感謝，「沒有你們，真的不知道後來本機能不能全身而退。」
外界質疑是自導自演，說這是側翼跟綠營的合謀，甚至還有原因是「不相信高虹安這麼笨」。提款機表示，如果總要有一個人是笨的，不是它、不是高虹安，那應該就是相信這種言論的人了。現場參與的民意代表這麼多，它相信臉譜人出現的消息，各位民代一定都知道，如果不知道，那也太不盡責。但這些民代，有的開開心心跟市長一起遊行，有的大舉選舉看板，好像把那些「不要政治化」的呼籲當成笑話。
提款機說，只有三位議員，願意來到它旁邊，協助被不明人士包圍的本機。有一些人寧願放任惡勢力在這座城市蔓延，任由不安與恐懼散佈在歡樂的活動中，只為了在活動結束後，能夠假惺惺地把自由表達意見的民眾抹綠、抹黑。
此外有評論稱「把生活政治化」相當危險，應該把目光放到孩子身上。提款機說，不要把孩子當成鄉愿的理由，一邊說著要保護孩子、給孩子舞台，但當臉譜人出現，卻仍開開心心地穿著競選外套遊行，絲毫沒有作為，「難道孩子是各位民代的另一台提款機嗎？」
提款機表示，走在萬聖節的街頭，有大人、有小朋友，所有上街的市民，都是主角。每個人都有裝扮的自由，不論恐怖、嘲諷、可愛，在萬聖節這天，都應該享有開心上街的權利。與大人、小孩無關，更與裝扮什麼無關。
提款機說明初衷，其實不過開始於一個玩笑，朋友們看著高虹安被起訴的隔天說「棒球場很不妙」的新聞，大笑說這太荒謬了，才有朋友提到「如果萬聖節遊行真的有一台提款機一定很讚！」於是有了這台提款機。強調新政治提款機，本來就是一個想要讓人發笑的行動。但到了昨天，才發現這座城市連「笑一下」的權利都沒有了。
提款機表示，「笑」應該是屬於所有人的權利，可以是欣慰地笑、可以是開心地笑，當然也可以是嘲諷地「笑」。但對於某些心裡有鬼的人而言，「笑一下」成了罪大惡極，不惜動用各種手段阻止人民「笑」。把反對意見抹綠、抹黑，不僅顯示這些人以自我為中心，把民主與民眾當成口號，更抹煞了本來可能會進步的機會。
最後提款機說，關於法律上問題，也詢問了法律專業的朋友，認為臉譜人已經構成《刑法》強制罪，是可以被告發的，甚至警察當場就應該以現行犯逮捕。若網友們跟它一樣對於惡勢力在這座城市蔓延感到恐懼，對警局的消極不作為感到憤怒。邀請大家一起告發、檢舉，讓這些惡勢力能夠現形，也讓警局能夠清楚了解市民的態度，「願這座城市一切安好。」