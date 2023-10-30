學生無卡分期詐騙　議員疑高三生遭受害

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楊大鋐指出，近日中部地區多所大學學生遭「無卡分期」詐騙，因有不肖詐騙分子以話術向學生稱只要簽無卡分期合約就能賺佣金，希望學生「好康道相報」，結果一個拉一個、多人因此背債。
楊大鋐說，因為許多九月份以後出生的高三學生已滿18歲，他要求教育局應向學校調查、掌握相關情形，並請學校加強學生宣導18歲成年的相關權益以及規範，不要一時糊塗、亂簽契約，結果年紀輕輕背了一屁股債。
另外，楊大鋐對於校園營養午餐食材問題。因應食安五環政策，鼓勵學校午餐選用三章一Q食材，但是台中市卻被審計處指出部分學校營養午餐生鮮蔬果被驗出農藥殘留超標，結果發現是Q食材發現農藥超標，顯然Q食材仍不可避免它有被檢驗出農藥殘留超標的問題，更顯示農產品源頭檢驗的問題。
楊大鋐說，既然教育局沒有午餐檢驗的能力，應請求農業局協助，如農業局果菜市場就有質譜儀等相關農藥殘留劑等檢測設備，他要求市府教育局應設立學校午餐供應平台，提供學校合規且優良的國產食材，提升學校午餐品質。
因學校營養午餐事涉多個單位，為避免多頭馬車，楊大鋐也請副市長王育敏應就把關學校午餐一事，協調、整合教育局、農業局與衛生局等單位跨局處橫向，保障學生食安。