57歲周海媚堅持不做醫美！自然美不怕皺紋 一低頭溢出雙下巴
有「最美周芷若」封號的57歲港星周海媚，天生的豐滿額頭、飽滿雙頰、濃眉大眼和臥蠶，歷經歲月變化依舊不減女神風采，雖然經常為保養品、醫美診所站台，但她宣稱不會靠醫美整型維持美貌，不想打針打到不像自己，堅持保持天然美貌，結果最近分享下廚影片，低頭驚現雙下巴，看起來有點圓潤，網友沒有訝異，反倒覺得很有福氣，大讚她依舊是女神！
記者江芷稜／合報導
不少女星靠微整型凍齡，周海媚被問到是否畏懼年齡帶來的變化，她大方回應「我不怕，年齡只是數字，心態很重要，我現在笑起來就有皺紋，怎麼了，那我就不活了嗎？打針打到整個臉變形，那就不是自己，順其自然是最好的」，表態想要自然老去，沒必要打針整容，不介意有皺紋，很喜歡現在的狀態，專業演員不應該受限制，可以演出不同年齡的模樣。
淡出演藝圈後的周海媚，雖然戲約減少，仍舊透過抖音平台和網友互動，分享寵物、做菜、旅遊等日常生活，近日，她發布新的抖音影片，以「周小廚」身分嘗試做蛋塔甜點，曬出妹妹頭的新造型，整齊瀏海看起來宛如少女，不過隨著年齡增長，周海媚臉蛋變得圓潤，低頭時也能看到雙下巴，看起來較為豐滿，但在粉絲眼裡卻是有福氣的象徵，笑稱「妳逆生長了嗎？」、「幾十年了妳怎麼都不老」，周海媚幽默回覆「吃防腐劑」，語氣相當俏皮。