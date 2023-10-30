「全民妹妹」蓋兒Gail回來了！驚喜公開18歲最甜美成年禮
「全民妹妹」蓋兒Gail 2012年在泰國參加選秀後出道後，2018年來台參加節目《聲林之王》選秀，獲前四強殊榮，從比賽過程到總決賽演出都受到各界矚目。今年蓋兒Gail即將滿18歲，經紀公司量子娛樂決定替她發行首張個人專輯《無法掩蓋》當作她的成年禮，過一個最精彩且難忘的18歲生日。蓋兒Gail將帶著首波現象級全民主打歌〈沒關係啦〉於10月31日與MV同步上線。
記者薛羽彤／綜合報導
《無法掩蓋》全專輯與金曲製作人黃少雍合作，首波主打〈沒關係啦〉由創作人廖文強譜寫詞曲，量身替蓋兒Gail打造，本身對泰國文化小有研究的他，在副歌裡放入泰文的「沒關係啦」，正能量又愉悅的歌曲氛圍，與蓋兒Gail隨和樂天的個性相當貼合。歌曲更特別與編舞老師連佳優合作，打造了「全民揮手舞」，所有煩惱和不開心的事情，一起揮揮手跳跳舞，就能把負能量通通揮掉。
蓋兒Gail初次嘗試手勢舞，就展現學習天份，練習後迅速掌握舞蹈訣竅，還加入自己的小巧思，她透露，學完老師設計好的手勢舞後，自己有再設計了一些動作加入其中，靈感來自於近期看了不少泰國流行歌舞蹈，因此聽了〈沒關係啦〉歌曲，自然就有想法迸出，她的爸爸也有幫忙提供點子，父女合作讓該手勢舞更添一層溫馨意義。
經紀公司更斥資百萬率團隊赴泰國拍攝〈沒關係啦〉MV，走訪泰國芭達雅GREAT&GRAND甜點樂園、北碧府野生動物園、芭達雅人氣餐廳House of Benedict、夢幻沙灘餐廳Glass House BOHO等知名景點。MV也和知名導演貓王合作，過往多拍攝廣告與氣勢滂薄的影像，這次攜帶團隊高規格親赴泰國拍攝，為了就是突出歌詞中少女心爆發的意境，花了三天才拍攝完畢，整體視覺呈現青春俏皮、繽紛多彩。