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跨世代／漲基本工資救低薪？　解析台灣產業薪資現狀

記者黃禹馨／專題報導

2024年1月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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根據《NOWnews今日新聞》委託趨勢民調公司進行問卷調查結果顯示，年輕人最有感的「低薪議題」中，對於該如何改善低薪的問題，有20.5%的青年認為，需要 「提高基本工資」，以帶動整體薪資成長。另外14.8%的人表示，需透過「補助青年職涯訓練」達到加薪目的，其他人則認為，須從台灣整體的產業結構開始著手，7.4%選擇「台灣產業升級」，6.6% 傾向要求「政府扶植企業以加大內需」，以改善低薪現況。

針對多數人認同要提高基本工資來改善低薪的做法，中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻則表示，「提高基本工資無法完全解決改善低薪問題。」他坦言，調高基本工資受惠的只有原本薪資就在基本工資附近的邊際勞工，「那如果你的薪資是3萬塊，3萬塊已經超過低薪勞工標準，但是3萬塊在台北、新北要生活還是不容易的。」

同時李健鴻也分享，台灣每年的基本工資審議過程，都是由勞資雙方的審議委員，依照自己的立場跟目標去提不同的想法或指標，因此難以達成共識，最終只能夠互相妥協，「那妥協出來的基本工資調幅有限，就會讓很多勞工無感。」

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。

👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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