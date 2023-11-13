跨世代／漲基本工資救低薪？　解析台灣產業薪資現狀

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針對多數人認同要提高基本工資來改善低薪的做法，中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻則表示，「提高基本工資無法完全解決改善低薪問題。」他坦言，調高基本工資受惠的只有原本薪資就在基本工資附近的邊際勞工，「那如果你的薪資是3萬塊，3萬塊已經超過低薪勞工標準，但是3萬塊在台北、新北要生活還是不容易的。」
同時李健鴻也分享，台灣每年的基本工資審議過程，都是由勞資雙方的審議委員，依照自己的立場跟目標去提不同的想法或指標，因此難以達成共識，最終只能夠互相妥協，「那妥協出來的基本工資調幅有限，就會讓很多勞工無感。」
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