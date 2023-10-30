農民有「保證薪」？柯文哲批農保大撒幣 農業部：搞錯了
民眾黨總統參選人柯文哲近期對農民保險開砲、稱「農民保險是大撒幣，規定只要真的有從事農業，就會支付類似『保證薪』給農民」。但農業部表示，柯文哲「搞錯」農業保險和農民健康保險、兩者並不相同，並對柯文哲的誤解深表遺憾。
記者林志怡／台北報導
農業部解釋，「農業保險」屬於「農作物保險」，除了將天然災害導致農民產量減損納入承保事故，在朝野立委一致共識推動下也把疫病、蟲害、市場價格等非天然災害因素亦納入保障範圍；「農業保險」需要農民自繳部分保費，有助於提升農民風險管理意識，絕非大撒幣的思維。
至於柯文哲所提的農民健康保險（農民保險），則是基於社會保險採職業分立原則，供農民參加的保險類型，包括有3項給付，分別為生育給付、身心障礙給付、喪葬津貼，截至112年9月底，農民健康保險被保險人數約92.3萬人，為農民從業的基本保障。
此外，農業部指出，「三保一金」的四大農民福利體系中，尚包括「農民職業災害保險」，如果農民在從農過程如發生職災，也可獲得理賠，加以「農業保險」、「農民健康保險」、「農民退休儲金制度」等，提供農民保障、讓農民不用再看天吃飯，請政治人物勿以一句大撒幣抹滅政府照顧農民的決心。