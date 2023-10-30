泰籍移工親述創傷！揭露哈瑪斯恐怖大屠殺回憶　人質家屬擔憂安危

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他工作的農場位於霍利特基布茲（Holit kibbutz），是加薩走廊附近的農村。他正在農場裏用社群平台直播跟親友聊天時，突然聽到巨大的爆炸聲，濃濃的黑煙升到空中，且有飛彈飛過頭頂。他隨後躲藏了數個小時，然而仍然被一名穿便服的哈瑪斯軍人發現，經過激烈地肉搏戰鬥，這名男子試圖用菜刀割斷他的喉嚨，該名軍人確認他倒臥在血泊中後才離去。不過命大的Kunwong被同事發現，並立刻進行搶救，最終仍活了下來。當CNN的記者採訪他時，他提到這次創傷讓他感到很痛苦，不只是皮肉上的疼痛，而是內心受到極大的創傷。
哈瑪斯雖然聲稱是對以色列的戰鬥，但他們所殺死和抓走的無辜平民中，也有很多外國人，被批評是「無差別屠殺」。根據以色列政府新聞辦公室上週發布的估計，有來自25個不同國家的135名人質被扣押在加薩走廊，這些人質持有外國護照。
在許多被殺害和綁架的外國人中，有來自泰國、尼泊爾和菲律賓等亞洲國家的移工，他們本來便來自貧困家庭，到以色列後過著低薪又辛苦的農場工作，最後還得被牽連進哈瑪斯對以色列的戰鬥，而泰國人又是以巴衝突中最大的外國受害者，因為泰國是以色列最大的移工來源國。
據悉，這些前往以色列的泰國移工多半來自底層家庭，他們的家鄉跟繁華又擁擠的泰國首都曼谷不同，受到疫情影響家鄉的工作機會很少，再加上薪資低廉，他們才會鋌而走險地前往以色列當農場工人，且背負著巨大的合約壓力，合約上規定了移工需要付出至少五年的勞動時間，為了養家糊口他們才會忍氣吞聲地在當地生活。
泰國政府呼籲哈瑪斯釋放所有被關在加薩的人質，並強調泰國移工完全沒有參與兩國之間的衝突。根據泰國政府公佈的數據顯示，截至10月26日，至少有33名泰國人在衝突中喪生，這是以巴衝突中外國人死亡人數最高的國家之一，另外仍有 18 名泰國國民被扣為人質，他們的家屬傷心欲絕，對於自己親人的生命安危感到極度不安和悲慟。
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