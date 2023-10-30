藍白會談總統合作無進度　朱立倫：下次會談時間越快越好

新機引進擴大航網布局！華航明起招募百人　簽派員睽違8年開缺了

▲華航今（30）日宣布擴大徵才，預計再延攬逾百名航空菁英。（圖／華航提供）
▲華航今（30）日宣布擴大徵才，預計再延攬逾百名航空菁英。（圖／華航提供）

記者許若茵／台北報導

全球旅運需求持續暢旺，中華航空積極拓展航網及增加班次，2024年將持續引進A350-900、A321neo、777F等新機，2025年迎接全新787機隊。華航今（30）日宣布擴大徵才，預計再延攬逾百名航空菁英，包含簽派、財務會計、空中用品、資訊管理、修護、貨運、人力資源及護理等專業類別，歡迎有志成為航空從業人員者踴躍報考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
華航說明，本次擴大徵才活動為期兩周，自10月31日至11月13日止，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證的成績，於期間內在華航網站報名，錄取者預計自明年2月起陸續報到，展開系列職能及通識訓練。

華航睽違8年招募「航空中樞神經」簽派員，負責飛行計畫製作、航機簽放、航情守望等工作內容，協助蒐集起備降機場、沿途航路天氣狀況與各國領空飛越許可申請，並根據各機型及航線計算航程燃油，規劃具安全與舒適的飛航計畫，同時監控航班狀況，扮演著地面飛行員的重要角色。

華航為全球航空貨運佼佼者，擁有完整健全的運輸體系，本次也招募貨運營運人員，包括貨運管制員及裝載管制員，負責規劃與管理全球客貨機航班進出及轉口貨物，如裝載運送、貨物載位、酬載量計算等裝載計劃製作與執行，確保每個航班貨物運輸安全抵達目的地。

華航亦持續招募培訓機師，報考資格須具備多益750分以上與多益口說及寫作測驗140分以上成績單，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期約12個月的民航相關訓練，完成近2年的訓練及考核，即可成為合格副機師。

華航致力秉持「選才、育才、用才、留才」四大核心，培育全方位航空專才，除連年獲選為新鮮人最嚮往夢幻企業外，更從台灣3,200家企業脫穎而出，摘下「2023年幸福企業」金獎榮耀，也獲頒2023年亞洲最佳企業雇主獎（HRAsiaBestCompaniestoWorkforInAsia）。

華航視員工為公司最重要的資產，提供完善的訓練制度及多元職涯發展、建立順暢的溝通管道，同時打造健康及安全的職場環境，重視員工福利，如優待機票、員工持股信託及各類獎金等，竭誠歡迎擁有熱情與夢想者加入中華航空，詳情參閱華航徵才資訊

早鳥折萬+機票銅板價！易飛網祭4大旅遊行程搶先看

通行費、停車費詐騙新招！「沒顯示車號」快刪除別猶豫

獨／日出茶太插旗印度、土耳其　六角董座：模里西斯展店盼多5成

請假好難！67%曾被主管擋　3大原因曝：個人好惡也上榜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞