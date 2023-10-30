新機引進擴大航網布局！華航明起招募百人　簽派員睽違8年開缺了

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華航睽違8年招募「航空中樞神經」簽派員，負責飛行計畫製作、航機簽放、航情守望等工作內容，協助蒐集起備降機場、沿途航路天氣狀況與各國領空飛越許可申請，並根據各機型及航線計算航程燃油，規劃具安全與舒適的飛航計畫，同時監控航班狀況，扮演著地面飛行員的重要角色。
華航為全球航空貨運佼佼者，擁有完整健全的運輸體系，本次也招募貨運營運人員，包括貨運管制員及裝載管制員，負責規劃與管理全球客貨機航班進出及轉口貨物，如裝載運送、貨物載位、酬載量計算等裝載計劃製作與執行，確保每個航班貨物運輸安全抵達目的地。
華航亦持續招募培訓機師，報考資格須具備多益750分以上與多益口說及寫作測驗140分以上成績單，通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期約12個月的民航相關訓練，完成近2年的訓練及考核，即可成為合格副機師。
華航致力秉持「選才、育才、用才、留才」四大核心，培育全方位航空專才，除連年獲選為新鮮人最嚮往夢幻企業外，更從台灣3,200家企業脫穎而出，摘下「2023年幸福企業」金獎榮耀，也獲頒2023年亞洲最佳企業雇主獎（HRAsiaBestCompaniestoWorkforInAsia）。
華航視員工為公司最重要的資產，提供完善的訓練制度及多元職涯發展、建立順暢的溝通管道，同時打造健康及安全的職場環境，重視員工福利，如優待機票、員工持股信託及各類獎金等，竭誠歡迎擁有熱情與夢想者加入中華航空，詳情參閱華航徵才資訊。