換季小心「皮蛇」咬上身！1表看懂疫苗代價　醫教3招預防帶狀皰疹

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當年紀增長、遇到壓力或免疫力低下時，水痘病毒容易活化，造成復發，而由於感覺神經在體表呈帶狀排列，水痘病毒又會沿著感覺神經分佈生長，所以復發時，和神經相對應的皮膚會長出帶狀的皮疹和水皰。
帶狀皰疹的症狀，主要是皮膚發炎，發作最初期症狀，會在單側的身體或者臉部出現酸麻、抽痛，通常2至4天左右開始出現皮膚紅疹，接下來會進展成水皰、 再進展為膿皰。另外，也有可能雖然接觸感染到水痘病毒，但並未發病，可是病毒仍已潛伏在神經節中，所以沒有出過水痘，也有帶狀皰疹發作的可能。
王俊琪醫師表示，由於帶狀皰疹發作時相當疼痛，坊間還流傳「皮蛇咬一圈」會致命的說法，其實是因爲水痘病毒通常是沿著單側神經蔓延，但感染者若免疫功能特別低落，則病毒可能沿著多條神經發作，進展為嚴重併發症、後遺症的風險也隨之上升。
帶狀皰疹的後遺症中，最令人苦惱的是帶狀皰疹後神經痛，在50歲以上比例尤其高，病人的水皰癒合後，神經痛仍持續一段時間，有的還持續數月，甚至數年；包括灼熱、劇痛、感覺異常等困擾，不僅難受，還經常劇烈影響睡眠品質。
王俊琪醫師指出，要預防帶狀皰疹，應勤洗手、避免接觸感染者，且應均衡飲食、維持正常作息、降低生活壓力，才能使免疫系統更為穩定，也可考慮接種疫苗，但須自費，價格在5千元至2萬元間，民眾可參考。